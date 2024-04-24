The Washington Post оцінив, як Україні найкраще використати пакет допомоги США

На думку аналітиків, вирішальні зміни на фронті залежать від того, як Україна використає нову допомогу від США.

Про це йдеться в матеріалі американського газети The Washington Post.

Ухвалення нової військової допомоги Україні означатиме продовження війни на виснаження. Хоча це психологічний прорив для Києва і невдача для москви, будь-які вирішальні зміни на полі бою залежатимуть від того, як Україна використає американську зброю – особливо від здатності поставити під загрозу російські позиції в окупованому Криму.

Видання пише, що потенційною зміною правил гри в конфлікті можуть стати нові ракети середньої дальності ATACMS. Ця високоточна зброя дозволить Україні наносити удари по російських аеродромах, складах постачання, плацдармах і командно-контрольних центрах на окупованих рф територіях.

Високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що АТАСМС "у найближчій перспективі погіршить російську логістику в Україні".

В довгостроковій перспективі Росія буде змушена переглянути свою стратегію і це може врешті-решт відкрити шлях до справедливого миру шляхом переговорів.

російські аналітики визнають, що вони втратили динаміку.

За словами дослідника аналітичного центру, пов'язаного з російською академією наук Дмитра Стефановича, з новою американською допомогою можливе деяке збільшення оборонного потенціалу України, а також і наступального. Він додав, що на символічному рівні американська допомога "однозначно підійме бойовий дух ЗСУ.

Екс посол США в Києві Вільям Тейлор-молодший вважає, що оскільки Пентагон заздалегідь розмістив боєприпаси та інші запаси на півдні Польщі, нові поставки можуть прибути "за кілька днів". Представники адміністрації погоджуються, що деякі критичні артилерійські боєприпаси можуть бути доставлені навіть протягом декількох годин, залежно від того, скільки вантажівок зможе зібрати Україна.

Києву бракує систем протиповітряної оборони, а нова допомога дозволять швидко відправити американські перехоплювачі.

ППО України також буде посилена за рахунок того, що Пентагон називає програмою FrankenSAM, спрямованою на адаптацію пускових установок радянського виробництва для використання американських ракет класу "земля-повітря".

Американські чиновники закликають українців використати нову військову допомогу для зміцнення своїх позицій і міцно триматися до кінця 2024 року, а не поспішати з черговим контрнаступом, подібним до минулорічного невдалого поштовху в напрямку Азовського моря. "Нам потрібно, щоб вони наростили сили цього року, щоб мати можливість повернути територію наступного року", – сказав високопоставлений чиновник.

За словами журналістів, російські аналітики застерігають, що Україна, незважаючи на всі проблеми, не була на межі розпаду. росіяни так само втомлені, як і українці. Якби росіяни мали можливість прорватися, вони б це зробили протягом місяців затримки з пакетом американської допомоги. Виживання незалежної України сьогодні виглядає більш впевненим, ніж тиждень тому.