Допомога США - це рятівне коло для України у боротьбі за відвернення поразки – WSJ

Боєприпаси і зброя будуть доставлені київським військам після схвалення законопроекту про фінансування в найкоротші терміни.

Про це пише The Wall Street Journal.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що без американської допомоги "існує дуже реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця цього року", або, принаймні, поставити російського президента Володимира Путіна в позицію, яка дозволить йому диктувати умови політичного врегулювання.

Він додав, що "українці цілком здатні втримати свої позиції" цього року, продовжуючи завдавати ударів по російським повітряним і військово-морським силам.

Але помічник міністра оборони США Селеста Волландер вважає, що нові поставки американської зброї "повинні мати помітний вплив на поле бою", вона вказує, що вже є план, які можливості вважати пріоритетними, і поставки лише чекають на затвердження фінансування.

Волландер додала, що поповнення сил Києва "вже є нагальним" та додала, що нова американська допомога значно ускладнить для росії можливість здійснювати атаки і дасть можливість Україні це робити.

Також вона зазначила, що США зможуть прискорити поставки завдяки досвіду доставки великої кількості військової техніки в Україну після широкомасштабного вторгнення рф.

Менш очевидним, але потенційно не менш важливим є те, що допомога може також підняти бойовий дух українців. Останніми тижнями українські війська імпровізували, атакуючи російську бронетехніку і війська, що наступали, за допомогою безпілотників з вибуховими пристроями. Більше боєприпасів дозволить Україні використовувати артилерію, яка є більш руйнівною і може стримувати противника на більшій відстані, де він становить меншу загрозу для української піхоти, повідомляє видання.

Проте збільшення військових поставок не може допомогти Україні з іншими проблемами, такими як нестача військовослужбовців. Уряд повільно рухається до прийняття нових законів для розширення мобілізації, але зволікання з політично непопулярними рішеннями призвело до того, що ряди армії порідшали, йдеться у статті.

За словами одного з дипломатів НАТО, схвалення фінансування з боку США, якщо воно буде завершене, може також підштовхнути деяких нерішучих союзників по альянсу до відправки озброєння Києву.

"Схвалення США великого пакету фінансування, ухваленого двопартійною більшістю, може запевнити обережних союзників у тому, що США все ще підтримують Україну в її боротьбі з рф і не дадуть їй зазнати поразки. Європа в цілому перевершила США як найбільшого благодійника України в її боротьбі, але підтримка серед європейських країн дуже різниться. Багато країн на півдні та заході континенту надали пропорційно менше допомоги, ніж ті, що межують з росією, такі як Польща та країни Балтії, або ті, що зайняли рішучу позицію проти російської агресії, такі як Великобританія та Німеччина", – пишуть журналісти.