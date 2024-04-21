Київ може відновити ініціативу завдяки допомозі США – Bloomberg

Нова зброя посилить оборону на передовій лінії.

Місяці затримки дозволили москві використати свою перевагу, повідомляє агенція Bloomberg.

"Україна зможе стабілізувати лінію та повернутися до форми активної оборони в протистоянні з москвою", - заявив професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О'Браєн.

За його словами, українці зазнали серйозної шкоди, а їхні збройні сили слабші, ніж були б у випадку потужнішої підтримки з боку партнерів.

"Проте, принаймні зараз, зі значною допомогою США, українці зможуть "стабілізувати лінію" і повернутися до "форми активної оборони", - сказав О'Браєн.

На відміну від минулого року, коли тепліша погода принесла з собою надії на другий літній наступ добре озброєних українських сил, провал цієї кампанії та зменшення допомоги з боку союзників затьмарили настрої суспільства.

"Це хороша новина від США для підняття бойового духу військових, ще до того, як прийде допомога. Але якби це відбулося б раніше, контрнаступ України міг би піти набагато краще і наші втрати були б меншими", - сказав перед голосуванням у Конгресі український артилерист.