Ткаченко взяв участь у відкритті сесії генеральної конференції ЮНЕСКО

Взяв участь у відкритті 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, яка відбувається під час великих викликів, спричинених пандемією COVID-19

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко взяв участь у відкритті 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, яка проходить в Парижі.

Про це урядовець повідомив у Фейсбуці.

"Взяв участь у відкритті 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, яка відбувається під час великих викликів, спричинених пандемією COVID-19", - написав міністр культури та інформаційної політики.

Він також повідомив, що сесія обрала нове керівництво конференції на наступні два роки та заслухала звіти генерального директора організації.

"Триватиме вона протягом двох тижнів, але під час сесії до календарю пам’ятних дат ЮНЕСКО має бути включено відзначення 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької та 300-річчя – Григорія Сковороди. Це довгоочікувано саме для України", - відзначив Ткаченко.

Він наголосив, що вперше був в сесійній залі ЮНЕСКО, де присутні представники урядів та дипломати 193 країн. На його думку, це наочно демонструє різноманітність цього світу та вагу науки, освіти, спорту, гендерної політики та культури для планети.

Як повідомлялося, 22 жовтня Президент Володимир Зеленський створив делегацію України для участі в роботі 41-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. До складу делегації увійшли: перший заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, глава делегації Еміне Джапарова; Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці, постійний представник України при ЮНЕСКО, заступник глави делегації Вадим Омельченко; міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та інші.

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