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Топ прогульників у Раді: хто за два місяці не проголосував жодного разу

При цьому 58 нардепів пропустили понад 90% голосувань у парламенті
У січні та лютому 2019 року 9 нардепів не проголосували на жодному з 18 засідань Верховної Ради, під час яких відбулося 304 голосування.
Топ прогульників у Раді: хто за два місяці не проголосував жодного разу Фото: ukrinform.ua

При цьому 58 нардепів пропустили понад 90% голосувань у парламенті, повідомляє "Українська правда".

Зокрема, під час усіх голосувань у Раді були відсутні Дмитро Добкін ("Оппоблок"), позафракційні Євген Бакулін, Костянтин Жеваго, Сергій Клюєв, В’ячеслав Константіновський, Олександр Онищенко, Надія Савченко,  Дмитро Ярош та Лев Підлісецький ("Самопоміч"). 

Нардепи Вадим Рабінович ("Оппоблок") і Валерій Дубіль ("Батьківщина") взяли участь лише в одному голосуванні за цей період. 

За даними сайту ВР, понад 50% голосувань пропустили 259 нардепи, понад 90% голосувань - 58 нардепів. У січні-лютому присутність склала 77,6%, а голосування - 41,1%.

У найбільшій кількості голосувань не брали участь народні обранці від груп "Воля Народу" (84%) і "Відродження"(79%), у найменшій - депутати від "Народного фронту" і "Самопомочі" (56%).

Найбільшу кількість голосувань січня-лютого 2019 року не відвідали народні обранці з фракції "Батьківщина" (47,7%), позафракційні (36,1%) і "Опозиційний блок" (31,1%).

Нагадаємо, що з'їзд політичної партії "Сила Людей" підтримав рішення екс-журналіста Дмитра Гнапа, який вирішив зняти свою кандидатуру з президентської кампанії.

 
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03 03 2019 16:48
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