Торговельним представником України стане юрист-міжнародник
Про це повідомив виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко, а також експертка з команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова, інформує "Громадське".
Так, Качка вже подав електронну декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції у якості кандидата на посаду у виконавчій владі.
Тарас Качка - один з ключових переговорників української сторони щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, колишній заступник директора, а нині - стратегічний радник у міжнародному фонді "Відродження".
У 2014-2015 роках був віцепрезидентом та в.о. президента Американської торговельної палати в Україні.
Нагадаємо, що рівень тіньової економіки в Україні в січні-вересні 2018 року склав 32% офіційного ВВП, що на 1 в. п. менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
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