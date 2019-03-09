Торговельним представником України стане юрист-міжнародник

Качка вже подав електронну декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції у якості кандидата на посаду у виконавчій владі

Новим торговельним представником України, який відповідатиме за напрямок міжнародної торгівлі у новоствореному Міністертсві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства стане юрист-міжнародник Тарас Качка.

Про це повідомив виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко, а також експертка з команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова, інформує "Громадське".

Так, Качка вже подав електронну декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції у якості кандидата на посаду у виконавчій владі.

Тарас Качка - один з ключових переговорників української сторони щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, колишній заступник директора, а нині - стратегічний радник у міжнародному фонді "Відродження".

У 2014-2015 роках був віцепрезидентом та в.о. президента Американської торговельної палати в Україні.

Нагадаємо, що рівень тіньової економіки в Україні в січні-вересні 2018 року склав 32% офіційного ВВП, що на 1 в. п. менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.