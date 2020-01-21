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Торік зафіксовано 1,5 мільярда туристичних подорожей – UNWTO

Як зауважили в UNWTO, статистичні дані дають змогу називати туризм надійним і сталим сектором світової економіки, навіть в умовах нестабільності, невизначеності й соціальних потрясінь
Кількість міжнародних туристичних прибуттів у 2019 році досягла близько 1,5 мільярда, що на 4%, або на 54 мільйони перевищує показники 2018 року.
Торік зафіксовано 1,5 мільярда туристичних подорожей – UNWTO Фото: brivnist.in.ua

Такі дані наводить Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO), зазначаючи, що 2019-й став для світового туризму вже десятим поспіль роком з позитивною динамікою. Однак зростання кількості міжнародних прибуттів за минулий рік сповільнилося, передає УКРІНФОРМ.

"У 2019 році в усіх регіонах спостерігалося зростання кількості міжнародних прибуттів. Однак невизначеність навколо Brexit, банкрутство найбільшої туристичної компанії Thomas Cook, геополітична і соціальна напруженість і глобальний економічний спад сприяли сповільненню зростання в 2019 році, як порівняти з винятковими темпами 2017 року і 2018-го. Це сповільнення торкнулося переважно країн з розвиненою економікою, зокрема Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону", – йдеться в повідомленні.

Як зауважили в UNWTO, статистичні дані дають змогу називати туризм надійним і сталим сектором світової економіки, навіть в умовах нестабільності, невизначеності й соціальних потрясінь.

За даними організації, у 2019 році кількість поїздок на Близький Схід зросла на 8%, до Азії - на 5%, до Африки - на 4%. Кількість подорожей до Європи дещо знизилася, як порівняти з попередніми роками, проте регіон продовжує лідирувати за кількістю міжнародних прибуттів – 743 млн іноземних гостей (плюс 4%). Північну і Південну Америку туристи відвідували на 2% частіше, ніж роком раніше. Водночас кількість поїздок до Південної Америки помітно знизилася через протести в низці країн.

Витрати туристів у зарубіжних поїздках 2019 року продовжували зростати, особливо в країнах, що приймають найбільшу кількість іноземних гостей. Так, Франція повідомила про зростання витрат туристів на 11%, США - на 6%. Водночас Бразилія і Саудівська Аравія заявили про зниження витрат туристів.

На 2020 рік прогнозуються від 3% до 4% приросту міжнародного туризму. Позитивний вплив на туристичний сектор, за прогнозами UNWTO, матимуть спортивні, включно з Олімпійськими іграми в Токіо, й культурні заходи, як-от Expo 2020 Dubai.

Нагадаємо, що раніше Державіаслужба схвалила заявку авіакомпанії "Роза вітрів" на виконання чартерних рейсів із Києва до Одеси, Львова, Херсона, Харкова та Дніпра тричі на тиждень. Термін дії прав - до 28 березня 2020 року.

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21 01 2020 16:40
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