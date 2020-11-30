СПОРТ НОВИНИУкраїнський баскетболіст готується до восьмого сезону в НБА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Торонто Репторс" підтвердив перехід українця Олексія Леня
Минулий сезон Лень починав в "Атланті Хокс", але в середині сезону його обміняли в "Сакраменто Кінгз"
Олексій Лень Фото: НБА
Український центровий Олексій Лень став гравцем клубу НБА "Торонто Репторс", повідомляє "Укрінформ".
Фінансові умови угоди з українським вільним агентом не розголошуються. Неофіційно повідомлялося, що контракт розрахований на 1 рік із зарплатою 2,3 млн доларів на рік.
Минулий сезон Лень починав в "Атланті Хокс", але в середині сезону його обміняли в "Сакраменто Кінгз".
Всього за минулий сезон Лень зіграв 55 матчів, набирав 8,0 очок + 5,8 підбирань в середньому за гру.
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