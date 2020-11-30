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"Торонто Репторс" підтвердив перехід українця Олексія Леня

Минулий сезон Лень починав в "Атланті Хокс", але в середині сезону його обміняли в "Сакраменто Кінгз"
Український баскетболіст готується до восьмого сезону в НБА.
"Торонто Репторс" підтвердив перехід українця Олексія Леня Олексій Лень Фото: НБА

Український центровий Олексій Лень став гравцем клубу НБА "Торонто Репторс", повідомляє "Укрінформ".

Фінансові умови угоди з українським вільним агентом не розголошуються. Неофіційно повідомлялося, що контракт розрахований на 1 рік із зарплатою 2,3 млн доларів на рік.

Минулий сезон Лень починав в "Атланті Хокс", але в середині сезону його обміняли в "Сакраменто Кінгз".

Всього за минулий сезон Лень зіграв 55 матчів, набирав 8,0 очок + 5,8 підбирань в середньому за гру.

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30 11 2020 14:37
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