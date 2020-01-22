Toyota і Honda відкликають шість мільйонів авто по всьому світу
Про це повідомляє портал Motor з посиланням на заяву компанії,передає УКРІНФОРМ.
"Компанія Toyota запускає глобальну відкличну кампанію, яка стосуватиметься 3,4 мільйона автомобілів, 2,9 мільйона з яких були продані в США, через імовірність електронної несправності, внаслідок якої подушки безпеки можуть не розкритися при ДТП", - йдеться в повідомленні.
Як уточнює портал, мова йде про моделі Corolla 2011-2019 років випуску, Matrix 2011-2013 років, а також Avalon 2012-2018 років. Зазначається, що встановлений на них електронний блок керування недостатньо захищений від різних перешкод. Це може стати причиною того, що в разі потреби подушка безпеки не спрацює.
DW пише, що також про відкликання 2,7 мільйона авто у США та Канаді повідомила компанія Honda. Втім цього разу йдеться про проблеми з механізмами, що надувають подушки безпеки компанії Takata. Повідомляється, що ці несправності можуть призводити до вибуху подушок із викидом металевих осколків.
Як повідомляв Укрінформ, японський автовиробник Toyota відкликає в Сполучених Штатах Америки близько 696 тисяч автомобілів через проблеми з паливними помпами.
Нагадаємо, що Joby до оголошення про інвестиції випустила зображення прототипу літального апарату. Він виглядає як дрон з шістьма електро-пропелерами. Аеротаксі спроможне пролетіти 150 миль на одній зарядці зі швидкістю до 200 миль на годину, уточнили в компанії.
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