Мінстратегпром домовився про закупівлю трьох Toyota Camry на 2,7 млн грн

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України домовилося з ТОВ "Артмотор" про закупівлю трьох автомобілів Toyota Camry на 2 698,8 тис. грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на закупівлю.

Згідно з угодою від 21 грудня 2020 року, текст якої оприлюднено на порталі ProZorro, за результатами тендеру Мінстратегпром закупив три автомобілі Toyota Camry 2.494L 2020 року випуску по 899,6 тис. грн кожен.

Зазначено, що автомобілі будуть поставлені в комплектації "Комфорт". Один автомобіль у чорному кольорі, два інші - у коричневому.

Нагадаємо, що Цьогоріч понад 40% тендерів Міноборони не відбулися