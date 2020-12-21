Цьогоріч понад 40% тендерів Міноборони не відбулися

Протягом трьох кварталів 2020 року Міноборони провело 559 тендерів, з яких не відбулися 40,8% конкурсів на суму майже 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на електронну систему Prozorro, пише "Економічна правда".

Загальна сума тендерів становила 15,2 мільярда гривень, напрямки включали оперативне, технічне та медичне забезпечення.

В організації зазначають, що така висока частка неуспішних конкурсів пов’язана з недоліками у розрахунку вартості та у розробці техвимог, проєкту договору.

Усього скасували 138 тендери. Найчастіше (58% випадків) вони не відбувалися через наявність менш як двох тендерних пропозицій. Ще 27,3% - через відхилення всіх тендерних пропозицій.

Також 7,1% скасували через неможливість усунення порушень, що виникли через порушення законодавства у сфері публічних закупівель. 6,3% - у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів і послуг. Ще 3 тендери (1,7%) – у зв’язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів.

Найбільшу вартість скасованих конкурсів мали тендери на нафтопродукти, електроенергію (1,4 млрд грн), охоронне та оборонне обладнання (851 млн грн) та перевезення громадським залізничним транспортом - майже 700 млн грн;

StateWatch повідомляє, що проблеми з неуспішними конкурсами властиві багатьом держзамовникам. Так, за 9 місяців 2020 року з загальної кількості оголошених конкурентних надпорогових закупівель в Prozorro були неуспішними 43,6% процедур.

Найменшу частку "зірваних" тендерів має "Укрпошта": за 9 місяців цьогоріч цей показник для компанії становить 24,3%. Причиною цьому є, зокрема, проведення "Укрпоштою" консультацій з учасниками ринку, що допомагає уникати формування заниженої очікуваної вартості та включення дискримінаційних вимог в тендерну документацію.

Читайте також: "Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю вугілля з Росії