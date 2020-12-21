Цьогоріч понад 40% тендерів Міноборони не відбулися
Про це повідомляє організація StateWatch з посиланням на електронну систему Prozorro, пише "Економічна правда".
Загальна сума тендерів становила 15,2 мільярда гривень, напрямки включали оперативне, технічне та медичне забезпечення.
В організації зазначають, що така висока частка неуспішних конкурсів пов’язана з недоліками у розрахунку вартості та у розробці техвимог, проєкту договору.
Усього скасували 138 тендери. Найчастіше (58% випадків) вони не відбувалися через наявність менш як двох тендерних пропозицій. Ще 27,3% - через відхилення всіх тендерних пропозицій.
Також 7,1% скасували через неможливість усунення порушень, що виникли через порушення законодавства у сфері публічних закупівель. 6,3% - у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів і послуг. Ще 3 тендери (1,7%) – у зв’язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів.
Найбільшу вартість скасованих конкурсів мали тендери на нафтопродукти, електроенергію (1,4 млрд грн), охоронне та оборонне обладнання (851 млн грн) та перевезення громадським залізничним транспортом - майже 700 млн грн;
StateWatch повідомляє, що проблеми з неуспішними конкурсами властиві багатьом держзамовникам. Так, за 9 місяців 2020 року з загальної кількості оголошених конкурентних надпорогових закупівель в Prozorro були неуспішними 43,6% процедур.
Найменшу частку "зірваних" тендерів має "Укрпошта": за 9 місяців цьогоріч цей показник для компанії становить 24,3%. Причиною цьому є, зокрема, проведення "Укрпоштою" консультацій з учасниками ринку, що допомагає уникати формування заниженої очікуваної вартості та включення дискримінаційних вимог в тендерну документацію.
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