Bloomberg: росія готує спеціальний призов резервістів для захисту нафтопереробних заводів та інфраструктури

24 жовтня 2025, 21:58
Bloomberg: росія готує спеціальний призов резервістів для захисту нафтопереробних заводів та інфраструктури
джерело facebook.com/imi.org.ua
Поки немає публічних даних про те, скільки людей таким чином можуть залучити до росармії.

Через зростання кількості українських атак по рф там починають активніше впроваджувати заходи для захисту важливих об‘єктів.

Як пише Bloomberg, для цього там залучатимуть додаткові війська. 

За даними видання, російський уряд планує змінити законодавство щодо цивільних резервістів, які підписали контракти на проходження регулярних оборонних навчань у мирний час. У четвер до парламенту було подано законопроєкт про впровадження спеціального призову за указом президента та розгортання цього роду військ для захисту "критично важливих" об’єктів, включаючи нафтопереробні заводи та інші енергетичні об’єкти, транспортне сполучення та промислові підприємства.

Поки немає публічних даних про те, скільки людей таким чином можуть залучити до росармії. За деякими оцінками, призвати можуть до 2 млн людей з так званого "активного резерву", які після проходження служби збиралися на регулярні навчання та хбори. У Міноборони, пишуть автори, намагалися заспокоїти суспільство та переконували, що "спеціальних призовників" не відправлять на фронт.

"Тим не менш, це потенційно дозволяє російській армії вивільнити більше військ для відправки в Україну шляхом призову резервістів для захисту кордону країни та важливої інфраструктури, не вдаючись до непопулярного призову. Це показник тиску на людські ресурси, з яким стикається російська армія", - йдеться у статті.

Наразі закон дозволяє російській владі використовувати резервістів лише для навчань або перевірок військової готовності всередині росії без оголошення війни. 

міноборониНПЗвійна в Україніросія окупанти

