Українські виробники мають потенціал виробництва зброї на $35 млрд – Міноборони

Для реалізації цих спроможностей потрібна підтримка від іноземних партнерів.

Заступники міністра оборони Сергій Боєв та Ганна Гвоздяр провели зустріч із делегацією Робочої групи з питань промисловості Ради Європейського Союзу з метою обговорення шляхів посилення оборонно-промислового співробітництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Під час спілкування європейських партнерів ознайомили з актуальними потребами Сил оборони України та пріоритетами Міністерства оборони щодо розвитку вітчизняного ОПК.

"Завдяки допомозі іноземних партнерів наступного року Україна зможе зосередитися на ключових пріоритетах – виробництві безпілотників і ракет, посиленні протиповітряної оборони, розвитку засобів РЕБ і забезпеченні артилерійськими боєприпасами. Це дозволить суттєво посилити нашу обороноздатність", – зазначив Сергій Боєв.