У Фінляндії виявлено витік засекреченої інформації через помилку Міноборони

У відомстві визнали помилку та заявили, що ставляться до інциденту серйозно.

Міністерство оборони Фінляндії помилково розкрило фінському суспільному мовнику Yle частину секретної інформації, яка мала залишатися засекреченою.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Інцидент стався під час відповіді на інформаційний запит: журналістам надали документ із частково заштрихованим текстом, однак приховану інформацію вдалося легко відновити. Йдеться про деталі, пов’язані з оборонними закупівлями у рамках підготовки держбюджету.

У Міністерстві оборони визнали факт витоку й пояснили ситуацію «людською помилкою», яка, за їхніми словами, «не мала трапитися». Там також наголосили, що ставляться до інциденту з усією серйозністю.

Журналісти Yle відмовилися публікувати розсекречену частину, оскільки вона не має істотного суспільного значення.