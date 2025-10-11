Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У США ексофіцера ВПС засудили на 6 років за витік секретів через сайт знайомств

11 жовтня 2025, 15:09
У США ексофіцера ВПС засудили на 6 років за витік секретів через сайт знайомств
Фото: vikka.ua
Він передавав секретну інформацію про війну в Україні анонімній жінці.

64-річний Девід Слейтер, який після служби в армії працював цивільним аналітиком у Стратегічному командуванні США (на базі Оффут, штат Небраска), мав доступ до секретних брифінгів щодо російсько-української війни. За даними слідства, він систематично передавав секретну інформацію про російські військові цілі та потенціал через платформу обміну повідомленнями на сайті знайомств.

Про це інформує телеканал ABC News.

Невідомий співрозмовник, який представлявся "жінкою з України", регулярно випитував у Слейтера дані. Згідно з обвинувальним актом, особа називала його "таємним інформатором" і "таємним агентом", вдаючи романтичний інтерес.

У березні 2024 року Слейтера заарештували, а в липні він визнав свою вину у змові з метою передачі секретної інформації. В обмін на угоду про визнання провини два інші звинувачення були зняті.

Суд призначив йому майже шість років позбавлення волі, штраф у розмірі 25 000 доларів і рік нагляду після звільнення.

Особу співрозмовниці не встановлено, і наразі невідомо, чи діяла вона в інтересах України, росії чи іншої сторони.

 
