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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Toyota продаватиме технологію своїх авто на водні іншим компаніям

Японська автомобілебудівна компанія Toyota планує продавати технологію своїх автомобілів на водні іншим компаніям, які також переходять на більш екологічно чисті моделі.
Toyota продаватиме технологію своїх авто на водні іншим компаніям Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Компанія-гігант автомобільної промисловості запропонує модуль у вигляді коробки, в якому реалізовано технічні рішення, в тому числі технологія батареї паливних елементів, створеної для седана Toyota Mirai.

Паливні елементи використовують водень і кисень, а єдиним побічним продуктом є вода.

У Toyota зазначили, що продажі можуть стартувати навесні, а потенційна можливість використання цієї технології поширюється на вантажівки, автобуси, потяги і навіть на генератори електроенергії.

Японія рекламує водень як паливо майбутнього. Toyota розраховує, що останній крок допоможе активізувати розвиток інфраструктури, зокрема, водневих заправних станцій.

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01 03 2021 15:59
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