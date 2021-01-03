Toyota продаватиме технологію своїх авто на водні іншим компаніям
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Компанія-гігант автомобільної промисловості запропонує модуль у вигляді коробки, в якому реалізовано технічні рішення, в тому числі технологія батареї паливних елементів, створеної для седана Toyota Mirai.
Паливні елементи використовують водень і кисень, а єдиним побічним продуктом є вода.
У Toyota зазначили, що продажі можуть стартувати навесні, а потенційна можливість використання цієї технології поширюється на вантажівки, автобуси, потяги і навіть на генератори електроенергії.
Японія рекламує водень як паливо майбутнього. Toyota розраховує, що останній крок допоможе активізувати розвиток інфраструктури, зокрема, водневих заправних станцій.
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