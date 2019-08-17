Трагедія в Одесі: в області оголосили траур

На всій території області на будівлях держустанов і підприємств у день жалоби приспустять державний прапор України

В Одеській області на неділю, 18 серпня, оголошено день жалоби у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в готелі "Токіо Стар".

"У зв'язку з трагедією, яка сталась у місті Одеса 17 серпня і привела до загибелі людей, оголосити 18 серпня 2019 року в області днем ​​жалоби за загиблими", - йдеться у розпорядженні, підписаному в. о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світланою Шаталовою. Документ опублікований на сайті ОДА.

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла восьми загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь гасили три години.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон.

Поліція назвала основною версією пожежі в Одесі коротке замикання в електрощитовій.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів та санаторіїв в Україні.

Раніше, президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар".

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.