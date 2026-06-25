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ПОЛІТИКА

Трамп розкритикував наступника Стармера та заявив, що "Британія вмирає"

25 червня 2026, 09:58
Трамп розкритикував наступника Стармера та заявив, що
Facebook / The White House
На пресконференції Трамп також вкотре розкритикував союзників по НАТО.

Президент США Дональд Трамп зробив перші коментарі щодо колишнього мера Великого Манчестера Енді Бернема, який імовірно стане наступним прем'єр-міністром Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час пресконференції в Овальному кабінеті з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп назвав Бернема "надзвичайно ліберальним" і припустив, що той не відкриє Північне море для видобутку нафти, до чого тривалий час закликав британський уряд. "Я чув, що він надзвичайно ліберальний, надзвичайно, а це означає, що він, ймовірно, не відкриє Північне море", – сказав Трамп. На запитання, що він знає про Бернема, президент відповів, що чув, "що він був, мабуть, мером якогось міста".

На пресконференції Трамп також вкотре розкритикував союзників по НАТО, зокрема Лондон, заявивши, що "Британія вмирає".

Очікується, що наступний британський прем'єр зіткнеться з нестабільними стосунками з американським президентом: Бернем у минулому критикував Трампа, називаючи його політику "поляризованою" та "отруйною" під час передвиборчої кампанії в Мейкерфілді цього місяця.

Нагадаємо, 22 червня Стармер оголосив про відставку після того, як на довиборах в окрузі Мейкерфілд переміг Бернем, що проклало йому шлях до висунення кандидатури на посаду лідера лейбористів і прем'єр-міністра.

НАТОДональд ТрампБританіяКір Стармер

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