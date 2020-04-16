Трансляція Великодніх богослужінь на українських телеканалах МОЗ інформує

Через поширення коронавірусної хвороби цього року вірянам по всьому світу рекомендовано задля безпеки утриматись від відвідування храмів на Великдень.

telegram.org/COVID19_Ukraine

Українці можуть долучитися до церковних служінь онлайн - Уряд домовився про трансляцію на українських телеканалах. Ми змушені на деякий час бути роз’єднаними фізично, але не духовно. Бережіть себе! Залишайтеся вдома навіть на свята! Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

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