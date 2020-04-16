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Трансляція Великодніх богослужінь на українських телеканалах

МОЗ інформує
Через поширення коронавірусної хвороби цього року вірянам по всьому світу рекомендовано задля безпеки утриматись від відвідування храмів на Великдень.
Трансляція Великодніх богослужінь на українських телеканалах telegram.org/COVID19_Ukraine

Українці можуть долучитися до церковних служінь онлайн - Уряд домовився про трансляцію на українських телеканалах. Ми змушені на деякий час бути роз’єднаними фізично, але не духовно.

Бережіть себе! Залишайтеся вдома навіть на свята!

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

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16 04 2020 14:20
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