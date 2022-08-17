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Третій місяць поспіль НБУ фіксує зростання приватних грошових переказів в Україну

НБУ враховує як легальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну
В Україну відправлено приватних грошових переказів на $1,2 млрд у липні, що на $65 млн більше, ніж у червні, і на $15 млн більше, ніж у липні минулого року.
Третій місяць поспіль НБУ фіксує зростання приватних грошових переказів в Україну Фото: Укрінформ
Обсяг грошових переказів в Україну зростає щомісяця, починаючи з квітня, повідомляє Національний банк України.
 
Загалом за перше півріччя в Україну переказали $6,4 млрд, що на 6,2% менше, ніж за перші шість місяців 2021 року.
 
НБУ враховує як легальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
 
Легальними каналами в Україну переказали $3,4 млрд, неформальними – $3 млрд у першому півріччі.
 
За підсумками 2021 року в Україну переказали рекордні $15,02 млрд, що на 25,4% більше ($11,98 млрд), ніж роком раніше.
 
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17 08 2022 19:57
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