НОВИНИВ Україну відправлено приватних грошових переказів на $1,2 млрд у липні, що на $65 млн більше, ніж у червні, і на $15 млн більше, ніж у липні минулого року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Третій місяць поспіль НБУ фіксує зростання приватних грошових переказів в Україну
НБУ враховує як легальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну
Фото: Укрінформ
Обсяг грошових переказів в Україну зростає щомісяця, починаючи з квітня, повідомляє Національний банк України.
Загалом за перше півріччя в Україну переказали $6,4 млрд, що на 6,2% менше, ніж за перші шість місяців 2021 року.
НБУ враховує як легальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.
Легальними каналами в Україну переказали $3,4 млрд, неформальними – $3 млрд у першому півріччі.
За підсумками 2021 року в Україну переказали рекордні $15,02 млрд, що на 25,4% більше ($11,98 млрд), ніж роком раніше.
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