Триразова чемпіонка світу з велотреку наклала на себе руки в 23 роки

Американська велогонщиця, триразова чемпіонка світу, срібний призер Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Келлі Кетлін вчинила самогубство у віці 23 років.

Як повідомив її батько виданню VeloNews, Кетлін наклала на себе руки 8 березня в своєму будинку в штаті Каліфорнія. Смерть спортсменки також підтвердили у федерації велоспорту США, іфнормує LB.ua.

Подробиці інциденту і причини самогубства не розголошують.

На додаток до своєї професійної велокар'єри Кетлін отримала ступінь магістра з обчислювальної математики в університеті Стенфорда.

Нагадаємо, що у Великій Британії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кейт Флінт.