CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканська велогонщиця, триразова чемпіонка світу, срібний призер Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Келлі Кетлін вчинила самогубство у віці 23 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Триразова чемпіонка світу з велотреку наклала на себе руки в 23 роки
Причини самогубства Келлі Кетлін не розголошують
Фото: EPA/UPG
Як повідомив її батько виданню VeloNews, Кетлін наклала на себе руки 8 березня в своєму будинку в штаті Каліфорнія. Смерть спортсменки також підтвердили у федерації велоспорту США, іфнормує LB.ua.
Подробиці інциденту і причини самогубства не розголошують.
На додаток до своєї професійної велокар'єри Кетлін отримала ступінь магістра з обчислювальної математики в університеті Стенфорда.
Нагадаємо, що у Великій Британії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кейт Флінт.
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11 03 2019 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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