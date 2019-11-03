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Триразова чемпіонка світу з велотреку наклала на себе руки в 23 роки

Причини самогубства Келлі Кетлін не розголошують
Американська велогонщиця, триразова чемпіонка світу, срібний призер Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Келлі Кетлін вчинила самогубство у віці 23 років.
Триразова чемпіонка світу з велотреку наклала на себе руки в 23 роки Фото: EPA/UPG

Як повідомив її батько виданню VeloNews, Кетлін наклала на себе руки 8 березня в своєму будинку в штаті Каліфорнія. Смерть спортсменки також підтвердили у федерації велоспорту США, іфнормує LB.ua.

Подробиці інциденту і причини самогубства не розголошують.

На додаток до своєї професійної велокар'єри Кетлін отримала ступінь магістра з обчислювальної математики в університеті Стенфорда.

Нагадаємо, що у Великій Британії на 50-му році життя помер вокаліст групи The Prodigy Кейт Флінт.

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11 03 2019 13:41
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