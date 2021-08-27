У рамках засідання підгрупи також підкреслювалась важливість відкриття зі сторони ОРДЛО двох КПВВ, що значно поліпшило б можливість виплати пенсій мобільним категоріям пенсіонерів та можливість надання інших державних послуг громадянам України по обидві сторони лінії розмежування

Після нетривалої перерви Тристороння контактна група відновила свою роботу.

Як передає Укрінформ, про повідомила у Телеграмі Українська делегація для участі в ТКГ.

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції окупованих територій, перший заступник голови Української делегації для участі в ТКГ Олексій Резніков нагадав російській делегації про тристоронній характер роботи групи та зацитував Федерального канцлера ФРН Ангелу Меркель, яка під час прес-конференції у Києві зазначила, що стороною конфлікту з Україною є Російська Федерація.

У зв’язку з цим Українська делегація закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, що були прийняті за участю російського керівництва та держав-посередників, Франції та Німеччини, зокрема, під час Паризького саміту у грудні 2020 року.

У гуманітарній частині українська делегація закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб та забезпечити розблокування роботи КПВВ з російської сторони.

У питаннях безпеки українська делегація закликала забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню та реалізацію комплексу заходів з розмінування раніше визначених дев’ятнадцяти ділянок на лінії розмежування, забезпечивши таким чином, безпечний доступ громадян та цивільного персоналу до критичних об’єктів інфраструктури з метою забезпечення їх сталої роботи та відновлення.

Також, Українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

У політичній частині українська делегація привітала розблокування роботи політичної підгрупи та закликала російську сторону зосередитися на відповідальній роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав Нормандського формату.

У ТКГ зазначили, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як її відеоконфреренцію залишила "представниця" ОРДЛО, громадянка України Мая Пирогова, засуджена в Україні за тероризм.

"На жаль, російська делегація спробувала перевести цю "експертку" з невизначеним статусом в якості консультанта до Гуманітарної підгрупи ТКГ, що наша делегація розцінила як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій", - наголосили у ТКГ.

На 2 вересня 2021 року заплановане перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування. Зазначене засідання відбудеться під керівництвом міжнародного експерта проф. Дребенштедта, визнаного фахівця з горної справи.

Українська сторона також активно опрацьовує цифрові інструменти віддаленої верифікації та ідентифікації для виплат пенсій маломобільним категоріям громадян України на непідконтрольній території.

"У рамках засідання підгрупи також підкреслювалась важливість відкриття зі сторони ОРДЛО двох КПВВ, що значно поліпшило б можливість виплати пенсій мобільним категоріям пенсіонерів та можливість надання інших державних послуг громадянам України по обидві сторони лінії розмежування", - зазначили у ТКГ.

Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів та суворого дотримання режиму припинення вогню.

Наступне засідання заплановане на 15 вересня.

Як повідомлялося, 17 березня українська сторона в ТКГ відмовилася від роботи в політичній підгрупі через присутність на переговорах "представниці" ОРДЛО Маї Пирогової, засудженої в Україні за тероризм.