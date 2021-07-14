БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВерховна Рада 14 липня ратифікувала фінансову угоду з надання кредиту у 340 млн євро для відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає 340 мільйонів євро на відновлення інфраструктури у східних областях
Метою програми є модернізація соціальної інфраструктури у областях, що приймають найбільшу кількість внутрішньо-переміщених осіб
Фото: pixabay/Pexels
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачає надання кредиту у розмірі 340 млн євро. Кошти спрямують на відновлення постраждалої інфраструктури у східній частині України.
Також метою програми є модернізація соціальної інфраструктури у областях, що приймають найбільшу кількість внутрішньо-переміщених осіб.
Зокрема, це робитимуть шляхом відновлення та вдосконалення соціальної інфраструктури (будівництва, реконструкції, капітального ремонту): шкіл, медичних установ і соціальних центрів. Також – шляхом підвищення енергоефективності житла для внутрішньо переміщених осіб.
Програма з відновлення України є продовженням чинної з 2014 року Надзвичайної кредитної програми, коштом якої реалізується понад 150 проєктів з відновлення соціальної інфраструктури у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Одеській, Херсонській та Київській областях.
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