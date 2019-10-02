"Це бл*дство": Аваков звинуватив штаби кандидатів у розпалюванні ненависті

За словами міністра, "це не політика, і не виборча кампанія - це бл*дство"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

"Це робота штабів така? Розмотувати донезмоги спіраль ненависті в суспільстві? ... Штаби політиків!? Адже це ви, які називають себе чесними і прекрасними - посилаєте бойовиків один на одного, платите за це брудні гроші... А при світлі дня - в підсумку ми зустрічаємося з респектабельними, шанованими людьми з політичних штабів, які дають команди і наймають людей робити ницості!", - зазначив Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Аваков повідомив, що в Кривому Розі на підході до мітингу одного з кандидатів у президенти зупинили громадянина з 10 літрами зеленки.

"В 4 містах протягом одного дня вилучали зеленку у різного роду активістів... З глузду з'їхали зовсім?", - запитує він.

"Мені зателефонував один товариш – це, каже, свавілля, чому поліція виводить з мітингу кандидата Х. людей? Вони ж просто стоять і не нападають поки ні на кого. Обурюється. А те, що в кишенях у порученців одного штабу проти іншого, які "просто стоять" - фінка і кастет з петардою, газ черемха і флакони з зеленкою - серед збору тисячі людей - нічого?", - зазначив Аваков.

Він закликав штаби конкурентів на виборах "зупинитися".

"Зберіться, панове кандидати, домовтеся, як вести чесну конкуренцію і не втратити країну, не розміняти все ненависть і підлі провокації. Адже це так приємно - чесно виграти вибори", - пише міністр.

Нагадаємо, що 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Згодом, поліція відпустила затриманих вчора на Контрактовій площі в Києві під Подільським РВП активістів.