Поліція відпустила затриманих активістів

Поліція відпустила затриманих вчора на Контрактовій площі в Києві під Подільським РВП активістів.

Поліція винесла постанову про звільнення затриманих активістів на підставі ст. 208 КПК за фактом можливого порушення ч. 4 ст. 296 КК. через недостатні докази в скоєнні особами зазначеного кримінального злочину, у зв'язку з чим їм не були вручені підозри й не будуть вручені станом на час фактичного затримання. Про це у Facebook написав адвокат Масі Найєм.

"Необхідно провести низку слідчих дій, які не можуть бути виконані протягом 24 годин. Згідно з ч. 2 і 3 ст. 278 КПК, підозра вручається особі не пізніше як за 24 години від моменту її затримання; якщо особі не вручено повідомлення про підозру після 24 годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, що сьогодні 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.