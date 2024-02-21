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ПОЛІТИКА

Центр протидії дезінформації виявив масштабну кампанію рф з дискредитації головкома Сирського

21 лютого 2024, 19:10
Центр протидії дезінформації виявив масштабну кампанію рф з дискредитації головкома Сирського
Фото Міністерства оборони України
російські пропагандисти поширюють відеопровокацію з так званим "сином Сирського".

російська пропаганда вигадала фейк, що у головнокомандувача ЗСУ є прийомний син в Австралії, нібито він підтримує рф.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"В рф намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в рф. Цим вороги намагаються дискредитувати українців", - йдеться у повідомленні.

Іван Сирський, який з'явився у російських роликах, не є сином Головнокомандувача ЗСУ. Він насправді є сином колишньої дружини Олександра Сирського від її попереднього шлюбу. Олександр Сирський не усиновлював Івана, і розлучився з його матір'ю вже у 2009 році.

Колишня дружина Олександра Сирського разом з дітьми та новим чоловіком виїхала до Австралії ще 14 років тому. Генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків з її родиною.

Семен Бойков, який називає себе отаманом козачого товариства Австралії, записав ролик з генконсульства рф у Сіднеї. У відео з'явився нібито прийомний син головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У фейковому ролику "Іван" разом із Бойковим привітав армію росії з "розгромом ЗСУ в Авдіївці".

"Насправді, крім "выруси", пропаганда намагається маніпулювати нібито родинними зв’язками головкома ЗСУ. На сторінці Сирського у Вікіпедії немає жодного сина Івана, а є Антон та Олександр. Але RT та інші смітники, які розповсюджують відео з цим "австралійським отаманом", це не обходить", - наголосили у SPRAVDI.

Нагадаємо, 8 лютого президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

дискримінаціяфейкиСирський

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