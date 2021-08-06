НОВИНИЗ обмеженням використання пластикових пакетів виробники розширюватимуть виробництво біорозкладних пакетів, а відтак згодом їхня собівартість та ціна знизяться.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна екологічних пакетів згодом знизиться – Міндовкілля
Насправді, все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва - наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети - то ці два продукти зблизяться за ціною
Фото: hit.com.au
Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів в етері телеканалу "Дом". повідомляє "Економічна правда".
За його словами, виробники змінюватимуть потужності виробництва під нові умови, після чого виготовлення екопакетів може суттєво подешевшати.
"Припустимо, собівартість пакета з пластику десь 5-15 копійок. Собівартість біорозкладних пакетів станом на сьогодні при такому не мас-маркеті - близько 60 копійок.
Насправді, все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва - наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети - то ці два продукти зблизяться за ціною", - пояснив Абрамовський.
Нагадуємо, що на засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.
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