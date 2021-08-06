Ціна екологічних пакетів згодом знизиться – Міндовкілля

Насправді, все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва - наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети - то ці два продукти зблизяться за ціною

З обмеженням використання пластикових пакетів виробники розширюватимуть виробництво біорозкладних пакетів, а відтак згодом їхня собівартість та ціна знизяться.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів в етері телеканалу "Дом". повідомляє "Економічна правда".

За його словами, виробники змінюватимуть потужності виробництва під нові умови, після чого виготовлення екопакетів може суттєво подешевшати.

"Припустимо, собівартість пакета з пластику десь 5-15 копійок. Собівартість біорозкладних пакетів станом на сьогодні при такому не мас-маркеті - близько 60 копійок.

Насправді, все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва - наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети - то ці два продукти зблизяться за ціною", - пояснив Абрамовський.