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Ціна екологічних пакетів згодом знизиться – Міндовкілля

Насправді, все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва - наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети - то ці два продукти зблизяться за ціною
З обмеженням використання пластикових пакетів виробники розширюватимуть виробництво біорозкладних пакетів, а відтак згодом їхня собівартість та ціна знизяться.
Ціна екологічних пакетів згодом знизиться – Міндовкілля Фото: hit.com.au
Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів в етері телеканалу "Дом". повідомляє "Економічна правда".
 
За його словами, виробники змінюватимуть потужності виробництва під нові умови, після чого виготовлення екопакетів може суттєво подешевшати.
 
"Припустимо, собівартість пакета з пластику десь 5-15 копійок. Собівартість біорозкладних пакетів станом на сьогодні при такому не мас-маркеті - близько 60 копійок. 
 
Насправді, все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва - наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети - то ці два продукти зблизяться за ціною", - пояснив Абрамовський.
 
Нагадуємо, що на засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.
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08 06 2021 15:30
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