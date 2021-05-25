НОВИНИПротягом перших 3 – 5 років роботи ринку землі ціна на неї зросте щонайменше удвічі, а місцеві бюджети від управління земельними ресурсами зможуть збільшити надходження на 12 млрд грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна на землю зросте вдвічі протягом перших років роботи ринку – Шмигаль
Близько 7 мільйонів українців, які мають у власності земельні ділянки – останні 20 років вони не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні в декілька разів нижча, ніж у сусідніх країнах Європи
Фото: з вільних джерел
Про це під час виступу на форумі "Україна 30. Земля" розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Єкономічна правда.
"Близько 7 мільйонів українців, які мають у власності земельні ділянки – останні 20 років вони не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні в декілька разів нижча, ніж у сусідніх країнах Європи", – заявив Шмигаль.
За результатами оцінок експертів, продовжив прем’єр, очікується зростання ціни на землю щонайменше удвічі протягом перших 3 – 5 років роботи ринку.
Також Шмигаль зауважив низьку продуктивність сільгоспземель в Україні, адже мораторій блокував можливість роботи з високомаржинальними культурами та "довгими" інвестиціями.
Він наголосив, що дрібні та середні фермери отримають першочергове право викупу землі у випадку продажу свого паю землевласником. Зі свого боку, держава забезпечить агровиробників доступними фінансовими ресурсами для придбання землі.
Частина цх інструментів вже працює, додав посадовець, а частина буде запрацює згодом після прийняття парламентом закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.
Щодо земельних аукціонів Шмигаль підкреслив, що вони громада отримує можливість самостійно організовувати їх та отримувати максимальні надходження до своїх бюджетів.
"Сьогодні середня плата за оренду становить близько 7 %, та успішний досвід проведення земельних аукціонів попередніх років показав, що середня ставка завершення таких аукціонів може становити 18% від нормативної грошової оцінки земель.
Тобто потенціал збільшення надходжень до місцевих бюджетів від ефективного управління земельними ресурсами, переданими громадам, становить до 12 млрд грн", – підсумував він.
Нагадаємо, що 24 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі.
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25 05 2021 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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