Ціна PlayStation 5 залежить від Xbox Series X

Компанія Sony ще не визначилася з ціною на PlayStation 5. Річ у тім, що Sony збирається зробить свою консоль максимально привабливою, але не хоче продешевити, тому все залежить від Microsoft.

Фінансовий директор Хірокі Тотоку заявив, що компанія має намір забезпечити "плавний перехід" з PlayStation 4 на PlayStation 5, зазначає Videogameschronicle,передає 24 КАНАЛ.

Що збирається робити Sony

За словами Тотоку, Sony повинна правильно регулювати витрати на робочу силу і персонал, а також підготувати достатню кількість консолей до моменту запуску. Ці фактори компанія може контролювати, однак є такі невідомі, як ціна консолі конкурентів.

Хірокі Тоток прямо натякнув журналістам, що Sony хоче дочекатися, коли Microsoft оголосить ціну Xbox Series X, і лише після того компанія визначиться з остаточною ціною PlayStation 5.

Він наголосив, що це питання балансу, тому дуже складно сказати щось конкретне. Sony обов'язково визначить оптимальний підхід і постарається знайти найкращий баланс. Такий, щоб компанія отримувала прибуток протягом всього життєвого циклу PlayStation 5.

Особливості PlayStation 5

Нова консоль отримає зворотну сумісність з приставками минулих поколінь та контролерами DualShock. Консоль також отримає поки не представлений контролер DualShock 5, який повинен дебютувати разом з PlayStation 5.

Прогноз вартості PS5

Хоч остаточної ціни наразі невідомо слід очікувати на те, що коштуватиме нова консоль в районі 500 доларів. Нижчою ціна навряд чи буде, оскільки тоді вона стане не рентабельною, а вища ціна може негативно вплинути на конкуренцію з Xbox Series X.

Нагадаємо, що ігрові консолі від Sony можна використовувати не лише для ігор. Це своєрідний медіаплеєр, який дає доступ до різноманітного контенту окрім ігор. Однак громадянин США вирішив за домпомогою платформи PlayStation Network розжитися на продажі наркотиків.