Чоловік продавав наркотики за допомогою PlayStation 4: розслідуванням зайнялось ФБР
Тепер заповзятливим горе-бізнесменом Кертісом Александром зацікавилися у ФБР, повідомляє Kotaku, передає 24tv.ua
Розслідування
У листопаді агенти ФБР зв'язалися з компанією Sony і запитали інформацію про одного з власників PS4. Користувача консолі від Sony звинувачують у продажі кокаїну по "34 тисячі доларів за кілограм" через мережевий сервіс PlayStation Network.
ФБР запитало у Sony всі наявні у компанії дані про Кертіса Александра, відомим під ніком Speedola20 в PSN. Інформатор повідомив ФБР про діяльність Кертіса, після чого в рамках розслідування у підозрюваного купили 100 грамів кокаїну. Кертіс спілкувався з покупцем за допомогою аудіо-чату і сервісу повідомлень PlayStation Network.
Реакція Sony
Наразі невідомо, як відреагували в компанії на запит ФБР. Швидше за все Sony таки надасть потрібну інформацію ФБР. Розслідування інциденту триває.
Нагадаємо, що На півночі Мексики в суботу в результаті перестрілки загинули десять членів наркокартелю і четверо поліцейських.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків