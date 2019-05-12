Чоловік продавав наркотики за допомогою PlayStation 4: розслідуванням зайнялось ФБР

PlayStation (PS, PSone, PS1) — гральна консоль, розроблена компанією Sony Computer Entertainment під керівництвом Кена Кутараґі та вперше випущена в середині 1990-х

Ігрові консолі від Sony можна використовувати не лише для ігор. Це своєрідний медіаплеєр, який дає доступ до різноманітного контенту окрім ігор. Однак громадянин США вирішив за домпомогою платформи PlayStation Network розжитися на продажі наркотиків.

Тепер заповзятливим горе-бізнесменом Кертісом Александром зацікавилися у ФБР, повідомляє Kotaku, передає 24tv.ua

Розслідування

У листопаді агенти ФБР зв'язалися з компанією Sony і запитали інформацію про одного з власників PS4. Користувача консолі від Sony звинувачують у продажі кокаїну по "34 тисячі доларів за кілограм" через мережевий сервіс PlayStation Network.

ФБР запитало у Sony всі наявні у компанії дані про Кертіса Александра, відомим під ніком Speedola20 в PSN. Інформатор повідомив ФБР про діяльність Кертіса, після чого в рамках розслідування у підозрюваного купили 100 грамів кокаїну. Кертіс спілкувався з покупцем за допомогою аудіо-чату і сервісу повідомлень PlayStation Network.

Реакція Sony

Наразі невідомо, як відреагували в компанії на запит ФБР. Швидше за все Sony таки надасть потрібну інформацію ФБР. Розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, що На півночі Мексики в суботу в результаті перестрілки загинули десять членів наркокартелю і четверо поліцейських.