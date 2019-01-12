У Мексиці в перестрілці поліції з наркокартелем загинули 14 людей

На півночі Мексики в суботу в результаті перестрілки загинули десять членів наркокартелю і четверо поліцейських.

"Мексиканські силовики відбили напад членів наркокартелю в містечку Вілла Юніон у штаті Коауїла, що приблизно за годину їзди на південний захід від кордону штату Техас. В результаті стрілянини загинули щонайменше 14 осіб", - йдеться в заяві місцевих чиновників, передає LB.ua.

За словами губернатора штату Мігеля Анхеля Рікельме, озброєна група бандитів, пересуваючись на автомобілях, атакувала місцеві урядові установи. Правоохоронці у відповідь знищили десятьох членів наркокартелю.

Губернатор повідомив, що перестрілка тривала понад годину. Четверо загиблих були поліцейськими. Також він сказав, що кілька людей зникли безвісти.

Зазначимо, протягом останніх 15 років у Мексиці в результаті воєн між потужними наркокартелями загинули десятки тисяч людей. У деяких районах країни наркоторговці фактично тримають всю місцеву владу в своїх руках і мають свої добре озброєні армії.

Нагадаємо, що На Львівщині викрили злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по всій країні, а також – за кордоном. Центр організації був саме у Львівській області. Злочинне угруповання створив депутат однієї із територіальних громад Львівської області. До допомоги залучив понад 20 осіб, зокрема, колишнього поліцейського, який працював у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків.