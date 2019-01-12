У Мексиці в перестрілці поліції з наркокартелем загинули 14 людей
"Мексиканські силовики відбили напад членів наркокартелю в містечку Вілла Юніон у штаті Коауїла, що приблизно за годину їзди на південний захід від кордону штату Техас. В результаті стрілянини загинули щонайменше 14 осіб", - йдеться в заяві місцевих чиновників, передає LB.ua.
За словами губернатора штату Мігеля Анхеля Рікельме, озброєна група бандитів, пересуваючись на автомобілях, атакувала місцеві урядові установи. Правоохоронці у відповідь знищили десятьох членів наркокартелю.
Губернатор повідомив, що перестрілка тривала понад годину. Четверо загиблих були поліцейськими. Також він сказав, що кілька людей зникли безвісти.
Зазначимо, протягом останніх 15 років у Мексиці в результаті воєн між потужними наркокартелями загинули десятки тисяч людей. У деяких районах країни наркоторговці фактично тримають всю місцеву владу в своїх руках і мають свої добре озброєні армії.
Нагадаємо, що На Львівщині викрили злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по всій країні, а також – за кордоном. Центр організації був саме у Львівській області. Злочинне угруповання створив депутат однієї із територіальних громад Львівської області. До допомоги залучив понад 20 осіб, зокрема, колишнього поліцейського, який працював у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків