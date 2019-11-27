На Львівщині викрили наркокартель на чолі з 24-річним депутатом ОТГ

На Львівщині викрили злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики по всій країні, а також – за кордоном. Центр організації був саме у Львівській області. Злочинне угруповання створив депутат однієї із територіальних громад Львівської області. До допомоги залучив понад 20 осіб, зокрема, колишнього поліцейського, який працював у сфері боротьби із незаконним обігом наркотиків.

«Регіональні «філії» збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. Три лабораторії у Львівській області та дві на Черкащині виготовляли психотропні речовини. Злочинна організація розповсюджувала такі небезпечні психотропні речовини як амфетамін, метадон, UR-144 та PVP, МДМА та кокаїн. На даний час вже проведено понад 90 обшуків, затримано двох керівників та 17 учасників. Усім вручили підозри. Депутату підписала особисто», – написала Ірина Діденко.

Фото зі сторінки Ірини Деденко у Facebook Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури Львівщини, фігурантів справи затримали у вівторок, 26 листопада. Одним із двох затриманих керівників злочинної організації є депутат ОТГ – 1995 року народження, його спільник – 1994 року народження, обоє мешканці Львівщини.

Також у повідомленні Ірини Діденко зазначено, що на даний час вилучили 46 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, 170 л прекурсорів на суму майже 25 млн грн, а також – боєприпаcи, дорогі автомобілі та готівку.

«Було встановлено, що організували наркобізнес двоє мешканців Львівської області, один із яких є діючим депутатом об’єднаної територіальної громади та головою комісії з питань культури, освіти та спорту. Організаційну систему побудували таким чином, що учасники «синдикату» з різних регіонів майже не контактували між собою. Така структура була створена з єдиною метою, аби при затриманні так званих «чорноробочих», вони не володіли інформацією, що може становити інтерес для поліції. При цьому організатори ретельно підбирали кадри, а найголовнішими критеріями були готовність порушувати закон, фізичні дані та зв’язки серед осіб, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків», – повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Встановлено, що фігуранти торгували небезпечним товаром через Інтернет-магазин, а оплата здійснювалась за допомогою системи прийому платежів «EazyPay», «Btcu.biz», «BitObmen». Щоденно реалізовували близько 200 «закладок». Також, як зазначено у повідомленні, було зафіксовано діяльність наркодилерів і за межами країни. У повідомленні поліції зазначено, що наркотичні засоби та психотропні речовини збували як в обласних та найбільших районних центрах України (понад 100 населених пунктів), так і за її межі – на території Молдови та Білорусі.

До слова, правоохоронці повідомили, що затримання відбувалося одночасно в шести областях.

Суд має обрати затриманим запобіжні заходи. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 24-річному американцю в McDonald’s насипали у зелений чай марихуану. Інцидент трапився у Південній Кароліні.