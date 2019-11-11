Американцю у McDonald’s замість чаю насипали марихуану
Житель США розповів, що він полетів "повітряним змієм" після того, як випив чай, пише Fox News, передає 24 канал.
Американець замовив McNuggets з 10 шматочками курки, подвійний чизбургер і солодкий чай з льодом та додатковою порцією лимона. Чоловік припускає, що "подвійний лемон" сприйняли за вуличну назву наркотику.
Потерпілий знайшов 3 пакетики марихуани у чашці з чаєм, але не зрозумів, що ці "пакетики" насправді – наркотик.
Американець запевняє, що до цього ніколи не вживав марихуану і не знав, який у неї смак. У паніці 24-річний чоловік зателефонував роботодавцю та батьку. Зараз справою займається поліція.
Що кажуть у McDonald’s?
Стверджують, що безпека та добробут клієнтів – завжди пріоритет.
"Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами щодо обґрунтованості всіх претензій", – кажуть у McDonald’s .
Нагадаємо, що в Україні з'явилися ділки, які почали масово пропонувати безкоштовні наркотики. Свій товар вони рекламують традиційним чином – за допомогою написів в багатолюдних місцях.Наприклад, в столиці такі оголошення можна побачити на підході до станцій метро. Тільки тепер до адреси додають слово "Проби".
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