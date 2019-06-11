Наркоторговці в Україні придумали нову хитрість

В Україні з'явилися ділки, які почали масово пропонувати безкоштовні наркотики. Свій товар вони рекламують традиційним чином – за допомогою написів в багатолюдних місцях.Наприклад, в столиці такі оголошення можна побачити на підході до станцій метро. Тільки тепер до адреси додають слово "Проби".

Як розповіли відразу двоє високопоставлених поліцейських виданню "Сьогодні", на їхню думку, йдеться про наркокрамницю, яка щойно зайшла на ринок, і безкоштовною роздачею наркотиків привертає до себе клієнтів.

"Чим потужніший ресурс з продажу наркотиків, тим менше у нього реклами. У нашій практиці виявлень і затримань є такі ресурси, які працювали по 10 років, збуваючи товар оптом. Ті ж, хто намагається зайти на цей ринок і до того ж не має потужної бази для роботи – "намацують" для себе різні варіанти рекламування", – розповів сайту "Сьогодні" глава Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Андрій Кіхтенко.

З його слів, тільки за останній тиждень було затримано кілька угруповань. Якщо вина фігурантів буде доведена в суді, то їм загрожує до 12 років в'язниці.

"Наприклад, у одного з них було вилучено понад 20 кг наркоречовин, у іншого – понад 17. Всі вони працювали через інтернет. Наша наступальність знижена не буде і надалі", – сказав нам Кіхтенко.

Те, що за допомогою напису "Проби" ділки рекламують свій товар – в цьому впевнений і експерт, декан факультету кіберполіції Харківського нацуніверситету внутрішніх справ В'ячеслав Марков.

"Як особа компетентна, впевнена, що йдеться саме про безкоштовну роздачу наркотиків, – сказав нам Марков. – Скажу більше: логістика і маркетинг у таких ділків налагоджені настільки, що за додаткових трьох клієнтів людина отримує безкоштовну дозу. У таких наркокрамницях налагоджені маркетинг і боротьба за клієнта".

Зі слів Маркова, зараз в Україні створено й успішно працює чат-бот, який блокує роботу наркокрамниць.

"Всього в нашому чат-боті 10 тисяч 332 користувачі, з яких 2709 виявили бажання регулярно допомагати блокувати наркокрамниці. В результаті 67 таких крамниць ми вже заблокували, 4229 ще працюють", – каже Марков.

До цього він додав, що адреса магазину, який пропонує наркотики безкоштовна, також обов'язково буде заблокований найближчим часом.

Нагадаємо, згідно з даними нещодавнього дослідження, кожен п'ятий український підліток пробував наркотики , а 50% – пробували курити.

Також нещодавно чернівецькі поліцейські викрили наркодилера, у якого знайшли 35 тис. доз на 7 млн грн. Свої замовлення він також брав через інтернет.

Нагадаємо, що також затримали одного з причетних до виробництва наркотиків. Йому повідомили про підозру за ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво наркотичних засобів). Слідство триває, здійснюються необхідні експертизи.