Наркоторговці в Україні придумали нову хитрість
Як розповіли відразу двоє високопоставлених поліцейських виданню "Сьогодні", на їхню думку, йдеться про наркокрамницю, яка щойно зайшла на ринок, і безкоштовною роздачею наркотиків привертає до себе клієнтів.
"Чим потужніший ресурс з продажу наркотиків, тим менше у нього реклами. У нашій практиці виявлень і затримань є такі ресурси, які працювали по 10 років, збуваючи товар оптом. Ті ж, хто намагається зайти на цей ринок і до того ж не має потужної бази для роботи – "намацують" для себе різні варіанти рекламування", – розповів сайту "Сьогодні" глава Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Андрій Кіхтенко.
З його слів, тільки за останній тиждень було затримано кілька угруповань. Якщо вина фігурантів буде доведена в суді, то їм загрожує до 12 років в'язниці.
"Наприклад, у одного з них було вилучено понад 20 кг наркоречовин, у іншого – понад 17. Всі вони працювали через інтернет. Наша наступальність знижена не буде і надалі", – сказав нам Кіхтенко.
Те, що за допомогою напису "Проби" ділки рекламують свій товар – в цьому впевнений і експерт, декан факультету кіберполіції Харківського нацуніверситету внутрішніх справ В'ячеслав Марков.
"Як особа компетентна, впевнена, що йдеться саме про безкоштовну роздачу наркотиків, – сказав нам Марков. – Скажу більше: логістика і маркетинг у таких ділків налагоджені настільки, що за додаткових трьох клієнтів людина отримує безкоштовну дозу. У таких наркокрамницях налагоджені маркетинг і боротьба за клієнта".
Зі слів Маркова, зараз в Україні створено й успішно працює чат-бот, який блокує роботу наркокрамниць.
"Всього в нашому чат-боті 10 тисяч 332 користувачі, з яких 2709 виявили бажання регулярно допомагати блокувати наркокрамниці. В результаті 67 таких крамниць ми вже заблокували, 4229 ще працюють", – каже Марков.
До цього він додав, що адреса магазину, який пропонує наркотики безкоштовна, також обов'язково буде заблокований найближчим часом.
Нагадаємо, згідно з даними нещодавнього дослідження, кожен п'ятий український підліток пробував наркотики , а 50% – пробували курити.
Також нещодавно чернівецькі поліцейські викрили наркодилера, у якого знайшли 35 тис. доз на 7 млн грн. Свої замовлення він також брав через інтернет.
Нагадаємо, що також затримали одного з причетних до виробництва наркотиків. Йому повідомили про підозру за ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво наркотичних засобів). Слідство триває, здійснюються необхідні експертизи.
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