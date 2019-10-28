Правоохоронці вилучили в Запорізькій області 23 кг канабісу Загалом, за даними прес-служби ДПСУ, було виявлено 23 кг сухого канабісу та кущі марихуани. Санкціоновані судом обшуки проводилися в населених пунктах Азовське та Дмитрівка Бердянського району Запорізької області

Також затримали одного з причетних до виробництва наркотиків. Йому повідомили про підозру за ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво наркотичних засобів). Слідство триває, здійснюються необхідні експертизи.

Фото: прес-служба Нацполіції

Співробітники Державної прикордонної служби спільно з Національною поліцією України вилучили за результатами проведення низки обшуків у Запорізькій області партію наркотиків вартістю 1,3 млн грн., повідомляє "Інтерфакс-Україна". Загалом, за даними прес-служби ДПСУ, було виявлено 23 кг сухого канабісу та кущі марихуани. Санкціоновані судом обшуки проводилися в населених пунктах Азовське та Дмитрівка Бердянського району Запорізької області. Також затримали одного з причетних до виробництва наркотиків. Йому повідомили про підозру за ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво наркотичних засобів). Слідство триває, здійснюються необхідні експертизи. Нагадаємо, що у Херсоні чоловік із тестем виростили 60 кг елітного канабісу на продаж

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