Правоохоронці вилучили в Запорізькій області 23 кг канабісу
Співробітники Державної прикордонної служби спільно з Національною поліцією України вилучили за результатами проведення низки обшуків у Запорізькій області партію наркотиків вартістю 1,3 млн грн., повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Загалом, за даними прес-служби ДПСУ, було виявлено 23 кг сухого канабісу та кущі марихуани. Санкціоновані судом обшуки проводилися в населених пунктах Азовське та Дмитрівка Бердянського району Запорізької області.
Також затримали одного з причетних до виробництва наркотиків. Йому повідомили про підозру за ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво наркотичних засобів). Слідство триває, здійснюються необхідні експертизи.
Нагадаємо, що у Херсоні чоловік із тестем виростили 60 кг елітного канабісу на продаж
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