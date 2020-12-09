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Стала відома дата старту продажів PlayStation 5 — ЗМІ

Ціна нової PlayStation поки невідома
Японські ЗМІ виявили на сайті Amazon Japan інформацію про дату старту продажів консолі компанії Sony — PlayStation 5.
Стала відома дата старту продажів PlayStation 5 — ЗМІ epravda.com.ua

Повідомляє Gizmodo Japan, передає Економічна правда.

Згідно з даними витоку, PlayStation 5 і PlayStation 5 Digital Edition стануть доступні вже 20 листопада.

Про дату виходу консолі стало відомо через кілька днів після того, як конкурент PS5 компанія Microsoft оголосила дату випуску нового Xbox. Моделі Series X і Series S почнуть продаватися 10 листопада.

Ціна нової PlayStation поки невідома. У той же час Xbox Series X вже доступна для попереднього замовлення за ціною 16 000 гривень та 9 000 за Xbox Series S.

Нагадаємо, що компанія Sony ще не визначилася з ціною на PlayStation 5. Річ у тім, що Sony збирається зробить свою консоль максимально привабливою, але не хоче продешевити, тому все залежить від Microsoft.

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12 09 2020 15:30
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