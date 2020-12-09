Стала відома дата старту продажів PlayStation 5 — ЗМІ
Повідомляє Gizmodo Japan, передає Економічна правда.
Згідно з даними витоку, PlayStation 5 і PlayStation 5 Digital Edition стануть доступні вже 20 листопада.
Про дату виходу консолі стало відомо через кілька днів після того, як конкурент PS5 компанія Microsoft оголосила дату випуску нового Xbox. Моделі Series X і Series S почнуть продаватися 10 листопада.
Ціна нової PlayStation поки невідома. У той же час Xbox Series X вже доступна для попереднього замовлення за ціною 16 000 гривень та 9 000 за Xbox Series S.
Нагадаємо, що компанія Sony ще не визначилася з ціною на PlayStation 5. Річ у тім, що Sony збирається зробить свою консоль максимально привабливою, але не хоче продешевити, тому все залежить від Microsoft.
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