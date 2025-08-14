Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Sony остаточно припинила діяльність у росії та ліквідувала офіс

14 серпня 2025, 14:49
Sony
Рішення компанії стало завершальним етапом процесу виходу з ринку, який тривав з 2022 року.

Японська компанія Sony повністю припинила діяльність у росії і ліквідувала місцеве представництво. 

Офіційною датою завершення роботи названо 11 серпня 2025 року, пишуть російські ЗМІ.

Документи про ліквідацію компанія подала до Федеральної податкової служби ще 10 жовтня 2024 року. При цьому спроби повністю згорнути бізнес у рф відбувалися ще у 2023 році, однак тоді російська сторона відмовила Sony у виході з ринку.

Рішення про припинення діяльності було ухвалено після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Тоді компанія оперативно зупинила постачання ігрових консолей та призупинила роботу PlayStation Store для користувачів у рф.

Протягом останніх років Sony поступово виводила свою продукцію з ринку, розпродавала залишки товарів і скорочувала присутність.

Крім геймінгу, було припинено дистрибуцію фільмів Sony Pictures, а також згорнуто діяльність Sony Music у росії. Ще у лютому 2024 року компанія почала закривати фірмові магазини.

Для українських користувачів компанія певний час надавала безкоштовну підписку PlayStation Plus, але акцію завершили наприкінці 2024 року.

 
