Sony оголосила про підвищення роздрібної ціни PlayStation 5

Sony з огляду на суттєві зміни у глобальній економіці вирішила переглянути цінову політику та скоригувати ціни на консолі PS5 на всіх ключових ринках, за винятком США. Так, Sony підвищує ціни на консолі — відсьогодні в усіх цих країнах починають діяти нові ціни.

Про це повідомляє PlayStation.Blog.

У Європі ціна зросла на 50 євро на обидві версії PS5 (тож в Україні також варто очікувати пропорційного росту цін), у Британії — на 30 фунтів стерлінгів, а в Японії — на 5000 єн. Один з найбільших платформоутримувачів пояснює таке рішення кількома факторами: підвищенням інфляції у всьому світі, несприятливою економічною ситуацією та підвищенням попиту на саму консоль. Якщо вірити Sony, PS5 досить має попит і він зростає.

В минулому кварталі Sony відвантажила на ринок 2,4 мільйона одиниць PlayStation 5 — всього на 4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (2,3 млн), а загальний тираж консолі досяг 21,7 мільйона одиниць. При цьому Sony впевнена, що надалі зможе відвантажувати понад 5 млн PS5 кожного кварталу та вийти на 18 млн PS5 за підсумками року.

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