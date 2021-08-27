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Ціни на необроблену деревину зросли майже на 350%

Враховуючи, що крок аукціону становить 1% максимальна кількість кроків була по сосні звичайній – 345; дуб звичайний – 335; вільха чорна – 283; ясен звичайний – 280; граб звичайний – 277
Протягом минулого тижня лісові господарства реалізували необробленої деревини на 340 млн гривень, максимальне зростання стартової ціни на аукціоні перевищило 345%.
Ціни на необроблену деревину зросли майже на 350% Фото: depositphotos / lucidwaters
Про це повідомляє пресслужба "Української енергетичної біржі".
 
Як наголошується, ініціаторами продажу виступили лісові господарства з 18 областей України.
 
Загалом було реалізовано понад 110 тис. куб. м. на загальну вартість 340,56 млн грн з урахуванням ПДВ. Найбільший обсяг реалізації відбувся у Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Київській та Рівненській області.
 
Кількість учасників, які придбали необроблену деревину становила понад 340.
 
Найбільшим попитом, кажуть в УЕБ, користувалась сосна звичайна, дуб звичайний і ялина європейська, де частка їх реалізації у загальній структурі становила 54%, 8% і 4% відповідно.
 
Згідно з повідомленням, максимальне зростання стартової ціни було зафіксоване на рівні 345%.
 
"Враховуючи, що крок аукціону становить 1% максимальна кількість кроків була по сосні звичайній – 345; дуб звичайний – 335; вільха чорна – 283; ясен звичайний – 280; граб звичайний – 277", - наголосили в УЕБ.
 
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27 08 2021 10:53
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