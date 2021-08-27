Ціни на необроблену деревину зросли майже на 350%

Враховуючи, що крок аукціону становить 1% максимальна кількість кроків була по сосні звичайній – 345; дуб звичайний – 335; вільха чорна – 283; ясен звичайний – 280; граб звичайний – 277

Протягом минулого тижня лісові господарства реалізували необробленої деревини на 340 млн гривень, максимальне зростання стартової ціни на аукціоні перевищило 345%.

Про це повідомляє пресслужба "Української енергетичної біржі".

Як наголошується, ініціаторами продажу виступили лісові господарства з 18 областей України.

Загалом було реалізовано понад 110 тис. куб. м. на загальну вартість 340,56 млн грн з урахуванням ПДВ. Найбільший обсяг реалізації відбувся у Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Київській та Рівненській області.

Кількість учасників, які придбали необроблену деревину становила понад 340.

Найбільшим попитом, кажуть в УЕБ, користувалась сосна звичайна, дуб звичайний і ялина європейська, де частка їх реалізації у загальній структурі становила 54%, 8% і 4% відповідно.

Згідно з повідомленням, максимальне зростання стартової ціни було зафіксоване на рівні 345%.

"Враховуючи, що крок аукціону становить 1% максимальна кількість кроків була по сосні звичайній – 345; дуб звичайний – 335; вільха чорна – 283; ясен звичайний – 280; граб звичайний – 277", - наголосили в УЕБ.