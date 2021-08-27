БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПротягом минулого тижня лісові господарства реалізували необробленої деревини на 340 млн гривень, максимальне зростання стартової ціни на аукціоні перевищило 345%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни на необроблену деревину зросли майже на 350%
Враховуючи, що крок аукціону становить 1% максимальна кількість кроків була по сосні звичайній – 345; дуб звичайний – 335; вільха чорна – 283; ясен звичайний – 280; граб звичайний – 277
Фото: depositphotos / lucidwaters
Про це повідомляє пресслужба "Української енергетичної біржі".
Як наголошується, ініціаторами продажу виступили лісові господарства з 18 областей України.
Загалом було реалізовано понад 110 тис. куб. м. на загальну вартість 340,56 млн грн з урахуванням ПДВ. Найбільший обсяг реалізації відбувся у Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Київській та Рівненській області.
Кількість учасників, які придбали необроблену деревину становила понад 340.
Найбільшим попитом, кажуть в УЕБ, користувалась сосна звичайна, дуб звичайний і ялина європейська, де частка їх реалізації у загальній структурі становила 54%, 8% і 4% відповідно.
Згідно з повідомленням, максимальне зростання стартової ціни було зафіксоване на рівні 345%.
"Враховуючи, що крок аукціону становить 1% максимальна кількість кроків була по сосні звичайній – 345; дуб звичайний – 335; вільха чорна – 283; ясен звичайний – 280; граб звичайний – 277", - наголосили в УЕБ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 08 2021 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles