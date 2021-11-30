ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ суботу, 4 грудня 2021 року, із деяких місць Землі можна буде побачити повне сонячне затемнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цього тижня буде незвичайне сонячне затемнення
Подія вважається незвичайною, оскільки шлях затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду
Фото: AP
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Timeanddate.
Подія вважається незвичайною, оскільки шлях затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду. Це можливо лише в полярних регіонах, більшість затемнень проходять із заходу на схід.
Різні фази затемнення можна буде спостерігати з Антарктиди, півдня Африки, південного сходу Австралії, південних частин акваторій Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.
Нагадаємо, що вчені під час спостереження за рентгенівськими променями, які викидає у Всесвіт надмасивна чорна діра, виявили дивні спалахи: вони виявилися відображеннями зі зворотного боку діри.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 11 2021 13:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Кліп українки став найкращим відео на MTV Europe Music Awards 2021
- ФОТО У львівському храмі відреставрували унікальні фрески XVIII століття
- ВІДЕО Шведський гурт ABBA випустив перший за 40 років альбом
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"