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Цього тижня буде незвичайне сонячне затемнення

Подія вважається незвичайною, оскільки шлях затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду
У суботу, 4 грудня 2021 року, із деяких місць Землі можна буде побачити повне сонячне затемнення.
Цього тижня буде незвичайне сонячне затемнення Фото: AP

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Timeanddate.

Подія вважається незвичайною, оскільки шлях затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду. Це можливо лише в полярних регіонах, більшість затемнень проходять із заходу на схід.

Різні фази затемнення можна буде спостерігати з Антарктиди, півдня Африки, південного сходу Австралії, південних частин акваторій Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.

Нагадаємо, що вчені під час спостереження за рентгенівськими променями, які викидає у Всесвіт надмасивна чорна діра, виявили дивні спалахи: вони виявилися відображеннями зі зворотного боку діри.

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30 11 2021 13:06
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