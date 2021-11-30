Цього тижня буде незвичайне сонячне затемнення

Подія вважається незвичайною, оскільки шлях затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду

У суботу, 4 грудня 2021 року, із деяких місць Землі можна буде побачити повне сонячне затемнення.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Timeanddate.

Подія вважається незвичайною, оскільки шлях затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду. Це можливо лише в полярних регіонах, більшість затемнень проходять із заходу на схід.

Різні фази затемнення можна буде спостерігати з Антарктиди, півдня Африки, південного сходу Австралії, південних частин акваторій Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.

Нагадаємо, що вчені під час спостереження за рентгенівськими променями, які викидає у Всесвіт надмасивна чорна діра, виявили дивні спалахи: вони виявилися відображеннями зі зворотного боку діри.