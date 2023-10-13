В американському Конгресі підготували звіт про Стратегічне становище Сполучених Штатів, в якому змалювали поточну глобальну безпекову ситуацію та виклики, які стоять перед державою. Зокрема, йдеться про можливу війну відразу з обома супротивниками - росією та Китаєм. Автори звіту радять США підготуватися до такого сценарію розвитку: зміцнити альянси, розширити звичайні озброєння та модернізувати ядерні сили стримування. Але поки все це буде здійснюватися, світ може поглинути суцільна темрява.

Глобальне безпекове середовище змінилося. Ризик військового конфлікту США з росією та Китаєм зріс

В огляді стратегічної позиції США, підготовленому двопартійною комісією Конгресу, зазначається, що безпекове середовище погіршилося і країна має реагувати на це.

Сполучені Штати повинні прискорити військову модернізацію, щоб посилити свої звичайні та ядерні сили, а також забезпечити готовність до можливості одночасних воєн з Китаєм і росією, цитує рекомендації комісії американського Конгресу з оцінки стратегічної позиції США Al Jazeera.

Оприлюднивши в четвер свій звіт, зазначає Al Jazeera, комісія Конгресу з оцінки стратегічної позиції США описала нинішнє глобальне середовище як таке, що "фундаментально відрізняється від усього, що було в минулому, навіть у найтемніші дні Холодної війни".

Двопартійна група з шести демократів і шести республіканців закликала до термінових і негайних дій для протидії загрозам, що стоять перед державою. Їхній звіт є результатом щорічного огляду звичайних і ядерних сил Сполучених Штатів і виходить через 14 років після того, як останній великий огляд був опублікований 2009-го. 145-сторінковий звіт з оцінкою стратегічно положення США готувався протягом року.

"Сьогодні Сполучені Штати стоять перед не одним, а двома ядерними супротивниками, кожен з яких має амбіції змінити міжнародний статус-кво за допомогою сили, якщо це буде необхідно: ситуація, якої США не очікували і до якої вони не готові", – написали голова комісії Мадлен Крідон і віцеголова Джон Кайл у вступі до звіту.

Комісія додала, що незважаючи на те, що ризик великого ядерного конфлікту залишається низьким, "ризик військового конфлікту з росією або Китаєм, або з обома, хоча і не є неминучим, але зріс, а разом із ним і ризик застосування ядерної зброї, можливо, проти Сполучених Штатів".

Вона відзначила прогрес у сфері протиповітряної і протиракетної оборони, досягнутий росією і Китаєм, і погодилася з прогнозом Пентагону про те, що КНР, ймовірно, матиме 1500 ядерних боєголовок до 2035 року. Як зазначає TIME, за оцінками Федерації американських вчених (Federation of American Scientists) у США налічується 3 708 ядерних боєголовок, а в росії – понад 4 000. За оцінками ФАВ, китайський арсенал поки налічує близько 410 ядерних боєголовок.

Як запобігти загрозам. Деталі плану США – Метью Кронінг

Метью Кронінг зі Scowcroft Center for Strategy and Security в Atlantic Council, який був залучений до підготовки звіту, поділився ключовими висновками та рекомендаціями звіту. Нижче – переклад його допису у соцмережі Х.

У документі зазначається, що Сполучені Штати зіткнулися зі стратегічним викликом, який потребує невідкладних дій... Країна незабаром зіткнеться з принципово іншою глобальною обстановкою, ніж коли-небудь: зі світом, де дві країни володітимуть ядерними арсеналами нарівні з американськими. Ба більше, зростає ризик конфлікту з цими двома ядерними країнами.

Сполучені Штати та їхні союзники повинні бути готові стримувати і перемагати обох супротивників одночасно. Основи американської стратегії стримування залишаються надійними, але застосування цієї стратегії має змінитися з урахуванням загроз 2027-2035 років.

Найефективніший засіб стримування, йдеться у звіті, це поставити під загрозу те, що супротивник цінує найбільше. Це означає поставити під загрозу ключові елементи лідерства у супротивників, структуру безпеки, що підтримує лідерство при владі, їхні ядерні та звичайні збройні сили, а також промисловість, що підтримує війну. США повинні продовжувати практику і політику відмови від прямих нападів на цивільне населення, а також дотримуватися законів війни під час планування та проведення ядерних операцій.

Стратегічні ядерні сили США мають бути модифіковані так, аби захищати більшу кількість цілей через зростаючу ядерну загрозу з боку Китаю. Вашингтону слід розглянути можливість того, що Пекін розгорне великомасштабні ракетні сили, здатні загрожувати американським стратегічним ядерним силам на рівні із загрозою, яку росія становить для цих сил сьогодні.

Водночас США повинні запевнити, що продовжують уникати покладатися на запуск міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) під час нападу, щоб зберегти ефективне стримування; враховувати прогрес у російській та китайській інтегрованій протиповітряній і протиракетній обороні (IAMD).

Поточна програма модернізації збройних сил має бути доповнена, щоб забезпечити ефективність ядерної стратегії США в умовах існування двох ядерних держав-супротивників. Програма модернізації, яка розпочалася 2010 року, повинна бути виконана повністю і терміново.

У звіті йдеться про такі модифікації стратегічних ядерних сил США, які мають бути здійснені невідкладно:

підготуватися до завантаження деяких або всіх боєголовок "хеджування";

запланувати розгортання міжконтинентальних балістичних ракет Sentinel у конфігурації з багатьма ядерними боєголовками;

збільшити заплановану кількість розгорнутої зброї дальнього радіусу дії;

збільшити заплановану кількість бомбардувальників B-21;

збільшити заплановане виробництво підводних човнів Columbia та їхніх балістичних ракетних комплексів Trident, зокрема прискорити розробку та розгортання типів цих ракет D5 LE2;

вивчити можливість розгортання частини майбутніх МБР у дорожній мобільній конфігурації;

прискорити зусилля з розробки передових засобів протидії ППО та ПРО противника;

розпочати планування і підготовку до переведення частини майбутнього парку бомбардувальників у стан постійної бойової готовності до дати набуття B-21 повної бойової готовності (FOC).

На думку авторів звіту, додаткові ядерні сили і засоби США на театрах воєнних дій будуть необхідні як в Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні для стримування застосування противником ядерної зброї та компенсації місцевої переваги супротивників у звичайних озброєннях. Ці додаткові сили і засоби повинні бути здатними до розгортання, витривалими і варіативними за своїми можливостями.

Сполучені Штати повинні розвивати та розгортати національні сили і засоби протиповітряної й протиракетної оборони, здатні стримувати і перемагати атаки з боку росії та Китаю. Міністр оборони США має спрямовувати дослідження, розробку, випробування та оцінку передових сил і засобів ППО та ПРО для використання у всіх сферах, в тому числі наземних, морських, повітряних і космічних.

Ця діяльність має бути зосереджена на архітектурі сенсорів, інтегрованому командуванні та контролі, перехоплювачах, обороні від крилатих і гіперзвукових ракет, а також точковій обороні. Якщо будь-яка із цих можливостей виявиться готовою, Міністерство оборони повинно невідкладно приступити до її розгортання.

Виклики безсумнівні, проблеми нагальні, а кроки потрібні вже зараз, – завершує свій допис Метью Кронінг.

Водночас TIME із посиланням на експертів пише, що існуючі ініціативи з модернізації ядерного арсеналу США оцінюються вартістю понад 1 трильйон доларів протягом наступних трьох десятиліть.

Проте, як зазначає Reuters, Сполучені Штати повинні готуватися до можливих одночасних воєн з росією і Китаєм, не тільки модернізацією ядерної зброї, але й розширюючи свої звичайні збройні сили та зміцнюючи альянси.

Майбутнє всього – підсмажені електромережі? Ми вступаємо в сезон сонячних бурь

Але все може скінчитися і раніше: поки США готуються до протистояння з Китаєм та росією, вчені вивчають можливість катастрофічної дії сонця на електромережу на Землі. Про це пише Wall Street Journal у рубриці "Майбутнє всього" у статті "Наступний великий сонячний шторм може "підсмажити" електромережу".

Видання зазначає, що вчені використовують штучний інтелект, аби краще прогнозувати поведінку Сонця і давати населенню Землі більше попереджень для захисту супутників та електроніки.

Найнебезпечніший із цих сонячних штормів відомий як корональний викид маси, коли гігантський згусток заряджених частинок катапультується з атмосфери Сонця під дією магнітних полів, що блискавично змінюються, зі швидкістю, яка перевищує швидкість звуку у 8000 разів. Такі шторми трапляються часто, але ми рідко знаємо про них, оскільки вони впливають на нас лише тоді, коли вдаряються об Землю, наголошує WSJ.

Ці величезні викиди заряджених частинок настільки небезпечні для нашої електромережі та електроніки, тому що при зіткненні з Землею взаємодія магнітного поля Сонця з нашим власним може викликати сильні струми в лініях електропередач на Землі. Сонячна буря здатна спричиняти струми в лініях електропередач, достатньо сильні, щоб спрацювали захисні механізми – або навіть серйозно пошкодити частини нашої інфраструктури розподілу електроенергії.

І хоча підводні оптоволоконні кабелі для передачі інтернет-даних не передають електрику, в них є ретранслятори електричного сигналу. Ці ретранслятори підсилюють оптичний сигнал, коли він проходить по довжині кабелю. Якщо вони відключені, кабель перестає функціонувати.

Сонячні бурі також можуть становити загрозу для супутників на вищих орбітах навколо Землі – наприклад, тих, що входять до складу нашої системи GPS – через сплеск так званих електронів-убивць, які здатні пошкодити або, в крайньому випадку, вивести супутники з ладу. Ближче до Землі сонячні бурі можуть нагрівати атмосферу, змушуючи її розширюватися, збільшуючи опір, що може призвести до падіння деяких супутників на низьких орбітах на поверхню. Це сталося в лютому 2022 року: тоді було знищено 40 супутників Starlink.

Як зазначає WSJ, сонячні бурі вже траплялися неодноразово. У 1859 році, задовго до того, як ми побудували цивілізацію, залежну від електронних пристроїв, які вона могла зруйнувати, сталася легендарна буря, відома як Подія Каррінгтона. Вона спричинила полярні сяйва аж на південь від Карибського басейну, змусила іскрити телеграфні лінії, спричинила пожежі на деяких телеграфних станціях і вимкнула частину телеграфної мережі у Північній півкулі.

Дослідження Делорес Кніпп, професорки Університету Колорадо, припускає, що сонячні бурі, які можуть викликати полярні сяйва, видимі на тих самих широтах, що й подія Каррінгтона, відбуваються приблизно раз на 60 років. Втім, зауважує видання, щоб завдати серйозної шкоди інфраструктурі, не потрібна буря максимальної інтенсивності. У 1972 році сонячна буря спричинила детонацію 4 000 магніточутливих мін у водах біля В'єтнаму, ненадовго обдуривши супутник Міністерства оборони США і змусивши його подумати, що росіяни щойно підірвали ядерну бомбу. 1989 року сонячний шторм на дев'ять годин вимкнув електрику в Квебеку.

І як наголошують вчені, зараз ми вступаємо в період пікової активності Сонця – пік його 11-річного циклу припаде на середину 2024-го. Цей цикл вже виявився більш бурхливим, ніж сонячні цикли останніх трьох десятиліть. Подібно до того, як на Землі бувають сезони ураганів, можна сказати, що ми вступаємо в сезон сонячних бурь.

Нагальна проблема полягає у тому, що дізнатися про сонячний шторм, який обрушиться на Землю, вчені наразі можуть дізнатися лише за 15 хвилин до цього. Вони міркують над тим, щоб помістити супутник на сонячну орбіту, який попереджав би людство приблизно за 5 годин перед сонячною бурею, що дало б можливість виключити максимально електроніку та уберегти енергетику. Інший спосіб, це використати ШІ для аналізу даних, які ми вже маємо, щоб можна було спрогнозувати час сонячного шторму, силу поля і струмів, які виникнуть у кабелях на землі.

І хоча вчені впевнені, що сонячний шторм не відкине людство назад у кам'яний вік, але можуть відбутися значні події, і людство має бути до них готове.

Джерела: Al Jazeera, Reuters, TIME, Метью Кронінг, Wall Street Journal