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ЦВК прийняла перший протокол із мокрою печаткою

У голосуванні на 51-му окрузі взяли участь 895 виборців
Центральна виборча комісія отримала перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування на чергових виборах Президента України.
ЦВК прийняла перший протокол із мокрою печаткою Фото: з вільних джерел

Відповідний протокол на засіданні ЦВК у понеділок передала ОВК 51-го територіального виборчого округу, повідомляє "Укрінформ".

Наразі Центрвиборчком розпочав безперервне засідання, у ході якого будуть прийматися протоколи від окружних виборчих комісій і яке завершиться складенням підсумкового протоколу про результати голосування на виборах Президента 31 березня.

ОВК №51 знаходиться у смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області, до її складу входить лише дві дільничні виборчі комісії.

У голосуванні на 51-му окрузі взяли участь 895 виборців.

Згідно з результатами виборів, найбільшу підтримку в окрузі отримав Юрій Бойко - за нього віддали свої голоси 31,28% виборців.

На другому місці - Петро Порошенко (27,82%), на третьому - Володимир Зеленський (27,37%).

Олександра Вілкула підтримали 3,12% виборців округу, Юлію Тимошенко - 2,45%, Олега Ляшка - 2,23%.

Решта кандидатів набрали менш як 1%, а за 17 кандидатів не проголосував жоден виборець.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України перемогу здобув діючий голова держави Петро Порошенко.

 

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01 04 2019 14:51
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