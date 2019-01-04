ЦВК прийняла перший протокол із мокрою печаткою
Відповідний протокол на засіданні ЦВК у понеділок передала ОВК 51-го територіального виборчого округу, повідомляє "Укрінформ".
Наразі Центрвиборчком розпочав безперервне засідання, у ході якого будуть прийматися протоколи від окружних виборчих комісій і яке завершиться складенням підсумкового протоколу про результати голосування на виборах Президента 31 березня.
ОВК №51 знаходиться у смт Зайцеве Бахмутського району Донецької області, до її складу входить лише дві дільничні виборчі комісії.
У голосуванні на 51-му окрузі взяли участь 895 виборців.
Згідно з результатами виборів, найбільшу підтримку в окрузі отримав Юрій Бойко - за нього віддали свої голоси 31,28% виборців.
На другому місці - Петро Порошенко (27,82%), на третьому - Володимир Зеленський (27,37%).
Олександра Вілкула підтримали 3,12% виборців округу, Юлію Тимошенко - 2,45%, Олега Ляшка - 2,23%.
Решта кандидатів набрали менш як 1%, а за 17 кандидатів не проголосував жоден виборець.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.
Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.
У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України перемогу здобув діючий голова держави Петро Порошенко.
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