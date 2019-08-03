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ЦВК зняла з виборів президента ще трьох кандидатів

Виборчий бюлетень міститиме 39 прізвищ
Центральна виборча комісґія скасувала реєстрацію Дмитра Гнапа, Євгенія Мураєва та Дмитра Добродомова кандидатами на пост Президента України на чергових виборах 31 березня.
ЦВК зняла з виборів президента ще трьох кандидатів Фото:glavcom.ua

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК уночі 8 березня, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидатами у Президенти народних депутатів Дмитра Добродомова, висунутого партією "Громадський рух "Народний контроль", та Євгенія Мураєва, висуванця від партії "Наші".

Також ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом на пост Глави держави колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, висуванця від партії "Сила людей".

На цьому термін прийому звернень кандидатів на пост президента щодо відмови балотуватися завершено, виборчий бюлетень міститиме 39 прізвищ.

Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.

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08 03 2019 10:23
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