Тупік переговорів: Ізраїль і Хамас не домовилися про звільнення заручників

Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР

За словами неназваного ізраїльського чиновника, Ізраїль отримав відповідь від Хамас щодо рамок угоди про звільнення заручників, яка була укладена ще минулими вихідними в Парижі.

Ізраїль та Хамас не змогли домовитись щодо угоди про звільнення заручників. Тель-Авів залишився незадоволеним відповіддю ісламістського руху.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами неназваного ізраїльського чиновника, Ізраїль отримав відповідь від Хамас щодо рамок угоди про звільнення заручників, яка була укладена ще минулими вихідними в Парижі.

Водночас представники ісламістського руху відмовились задовольнити вимогу Тель-Авіву щодо списку живих заручників, а також відповіді на те, скільки палестинських ув'язнених Ізраїль повинен відпустити в обмін на кожного звільненого заручника.

"У зв'язку з незадовільною відповіддю, Ізраїль не відправляє сьогодні делегацію до Каїра, сказав чиновник", - додало видання.

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху Хамас атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.