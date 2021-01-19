Туристів просять утриматися від мандрівок у гори через негоду

У високогір’ї Карпат, на горі Піп Іван, мороз сягнув позначки 20 градусів, падає сніг і обмежена видимість, тому туристів просять утриматися від мандрівок у гори.

Фото: twitter.com/MVS_UA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятуавальний пост у Фейсбуці. "Станом на 9:30 19.01.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -20°С, вітер північно-західний 8-10м/с, хмарно, обмежена видимість до 20 м, падає дрібний сніг. Радимо утриматися від виходу у високогір'я!", – йдеться у повідомленні. Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат, заввишки 2028 м. Нагадажмо, що в Карпатах зберігається загроза сходження снігової лавини

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