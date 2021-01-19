Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Туристів просять утриматися від мандрівок у гори через негоду

У високогір’ї Карпат, на горі Піп Іван, мороз сягнув позначки 20 градусів, падає сніг і обмежена видимість, тому туристів просять утриматися від мандрівок у гори.
Туристів просять утриматися від мандрівок у гори через негоду Фото: twitter.com/MVS_UA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятуавальний пост у Фейсбуці.   

"Станом на 9:30 19.01.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -20°С, вітер північно-західний 8-10м/с, хмарно, обмежена видимість до 20 м, падає дрібний сніг. Радимо утриматися від виходу у високогір'я!", – йдеться у повідомленні.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат, заввишки 2028 м.

Нагадажмо, що в Карпатах зберігається загроза сходження снігової лавини

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2021 12:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.