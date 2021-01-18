У Карпатах зберігається загроза сходження снігової лавини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської області.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 18 січня, у зв'язку з утриманням значних низьких температур повітря, на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у понеділок уранці.

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