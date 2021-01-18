CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах зберігається загроза сходження снігової лавини
Фото: Олесь Москальчук
"За прогнозами Укргідрометцентру, 18 січня, у зв'язку з утриманням значних низьких температур повітря, на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у понеділок уранці.
Рятувальники закликають розмірковувати доцільність поїздок у карпати.
Нагадаємо, що в Гімалаях 7 людей зникли безвісти після лавини
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 01 2021 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
- ФОТО У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей
No articles