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У Карпатах зберігається загроза сходження снігової лавини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської області.
У Карпатах зберігається загроза сходження снігової лавини Фото: Олесь Москальчук

"За прогнозами Укргідрометцентру, 18 січня, у зв'язку з утриманням значних низьких температур повітря, на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у понеділок уранці.

Рятувальники закликають розмірковувати доцільність поїздок у карпати.

Нагадаємо, що в Гімалаях 7 людей зникли безвісти після лавини

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18 01 2021 10:37
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