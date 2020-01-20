У Гімалаях 7 людей зникли безвісти після лавини

Шестеро зниклих безвісти були учасниками однієї групи та один непальський носій з іншої групи

У Гімалаях на гірському масиві Аннапурна зникли безвісти четверо південнокорейських туристів та троє непальських, близько 200 людей вдалося врятувати.

Про це передає AFP, повідомляє "Громадське".

Інцидент стався 17 січня на висоті близько 3230 метрів поблизу базового табору на Аннапурні. Близько 200 людей вдалося

Шестеро зниклих безвісти були учасниками однієї групи та один непальський носій з іншої групи. Зазначається, що Південна Корея мала направити рятувальників до Непалу.

Аннапурна - гірський масив в Гімалаях на території Непалу, завдовжки в 55 кілометрів, найвища точка масиву - Аннапурна I має висоту 8091 метр. Таким чином це 10 найвища вершина у світі та одна з 14 восьмитисячників.

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