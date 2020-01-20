ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ Гімалаях на гірському масиві Аннапурна зникли безвісти четверо південнокорейських туристів та троє непальських, близько 200 людей вдалося врятувати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Гімалаях 7 людей зникли безвісти після лавини
Шестеро зниклих безвісти були учасниками однієї групи та один непальський носій з іншої групи
Фото: twitter.com/MVS_UA
Про це передає AFP, повідомляє "Громадське".
Інцидент стався 17 січня на висоті близько 3230 метрів поблизу базового табору на Аннапурні. Близько 200 людей вдалося
Шестеро зниклих безвісти були учасниками однієї групи та один непальський носій з іншої групи. Зазначається, що Південна Корея мала направити рятувальників до Непалу.
Аннапурна - гірський масив в Гімалаях на території Непалу, завдовжки в 55 кілометрів, найвища точка масиву - Аннапурна I має висоту 8091 метр. Таким чином це 10 найвища вершина у світі та одна з 14 восьмитисячників.
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20 01 2020 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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