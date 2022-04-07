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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
04 07 2022 09:36

В італійських Альпах обвалився льодовик, щонайменше 6 загиблих

Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок обвалення частини гірського льодовика в італійських Альпах через рекордно високі температури.
В італійських Альпах обвалився льодовик, щонайменше 6 загиблих Фото: Ansa
Льодова лавина зійшла на Мармоладі, горі заввишки понад 3300 метрів у Доломітових Альпах у східній частині італійських Альп, між регіонами Тренто та Венето, повідомляє Ansa.
 
 
Вісім людей отримали травми внаслідок обвалення і ще близько десяти вважаються зниклими безвісти.
 
Поранених було доставлено до найближчих лікарень у містах Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.
 
За інформацією місцевої влади, через сильну спеку на початку літа в Італії температура на Мармоладі в суботу досягла 10 градусів за Цельсієм.,ь до £10 мільйонів на ремонт української залізниці для вивезення зерна
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