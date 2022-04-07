В італійських Альпах обвалився льодовик, щонайменше 6 загиблих

Льодова лавина зійшла на Мармоладі, горі заввишки понад 3300 метрів у Доломітових Альпах у східній частині італійських Альп, між регіонами Тренто та Венето, повідомляє Ansa.

Вісім людей отримали травми внаслідок обвалення і ще близько десяти вважаються зниклими безвісти.

Поранених було доставлено до найближчих лікарень у містах Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.

За інформацією місцевої влади, через сильну спеку на початку літа в Італії температура на Мармоладі в суботу досягла 10 градусів за Цельсієм.,ь до £10 мільйонів на ремонт української залізниці для вивезення зерна