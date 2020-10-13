Туристка повернула до Помпеїв викрадені артефакти
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.
Ніколь надіслала до музею дві плитки з білої мозаїки, два шматки амфори та шматок керамічної стіни. До цієї посилки вона прикріпила лист, у якому пояснила своє рішення.
«Я хотіла мати частинку історії, яку неможливо купити», — пояснювала Ніколь, додавши, що на момент крадіжки була «молодою й дурною».
За її словами, після повернення до Канади після подорожі вона двічі лікувала рак грудей, а її сім'я страждала від фінансових труднощів. У невдачах жінка звинувачувала вкрадені артефакти, бо в них була «негативна енергія» — страждання тих, хто загинув через виверження вулкану.
«Ми хороші люди, і я більше не хочу, щоб прокляття було на моїй родині, дітях, на мені. Будь ласка, вибачте за мій необачний вчинок», — написала туристка.
Вона додала, що одну плитку подарувала другові, тому не знає, чи поверне він її.
За словами представника парку, за минулі роки сотні відвідувачів повернули невеликі артефакти, як-от мозаїчну плитку і шматочки гіпсу, які вони вкрали під час відвідування парку.
Кажуть, що вкрадені артефакти не мали особливої цінності, цікавішими були листи людей. Вони заявляли про нещастя через ці предмети. Тож у музеї вирішили зробити виставку листів та повернутих предметів.
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