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Туристка повернула до Помпеїв викрадені артефакти

15 років вони приносили їй нещастя
Туристка Ніколь із Канади повернула до Археологічного парку Помпеїв п'ять артефактів, які вона вкрала 15 років тому. Вона розповіла, що через артефакти впродовж цих років її та родину переслідували нещастя.
Туристка повернула до Помпеїв викрадені артефакти Фото: mir-otdiha.com

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.

Ніколь надіслала до музею дві плитки з білої мозаїки, два шматки амфори та шматок керамічної стіни. До цієї посилки вона прикріпила лист, у якому пояснила своє рішення.

«Я хотіла мати частинку історії, яку неможливо купити», — пояснювала Ніколь, додавши, що на момент крадіжки була «молодою й дурною».

За її словами, після повернення до Канади після подорожі вона двічі лікувала рак грудей, а її сім'я страждала від фінансових труднощів. У невдачах жінка звинувачувала вкрадені артефакти, бо в них була «негативна енергія» — страждання тих, хто загинув через виверження вулкану.

«Ми хороші люди, і я більше не хочу, щоб прокляття було на моїй родині, дітях, на мені. Будь ласка, вибачте за мій необачний вчинок», — написала туристка.

Вона додала, що одну плитку подарувала другові, тому не знає, чи поверне він її.

За словами представника парку, за минулі роки сотні відвідувачів повернули невеликі артефакти, як-от мозаїчну плитку і шматочки гіпсу, які вони вкрали під час відвідування парку.

Кажуть, що вкрадені артефакти не мали особливої цінності, цікавішими були листи людей. Вони заявляли про нещастя через ці предмети. Тож у музеї вирішили зробити виставку листів та повернутих предметів.

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13 10 2020 14:12
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