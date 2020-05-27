"Туристичні магніти" регіону шукають на Дніпропетровщині
Про це повідомили в департаменті економічного розвитку Дніпропетровської ОДА, передає Укрінформ.
«На жаль, часто Дніпропетровщину сприймають виключно як промисловий регіон. Тоді як в області є чимало цікавих, але маловідомих куточків. Щоб популяризувати туристичний потенціал нашого краю, втілюємо проєкт «Туристичні магніти Дніпропетровщини». Усі райони області вже надіслали інформацію про свої «перлинки» – нині ретельно відбираємо матеріали та відвідуємо такі місця особисто. Хочемо подивитися на них і як фахівці, і як туристи, та зрозуміти, чи буде цікаво там побувати гостям регіону», – зазначили в департаменті.
Передбачається, що загалом визначать близько 10 «переможців». Серед критеріїв для відбору – транспортна доступність та наявність мінімальної інфраструктури для туристів.
За результатами проєкту планують створити туристичну карту, де розмістять інформацію про найцікавіші «туристичні магніти» області.
Нагадаємо, що у Віжомлі, що на Львівщині, працюють над створенням Центру збереження яворівської забавки та розпису.
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