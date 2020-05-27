"Туристичні магніти" регіону шукають на Дніпропетровщині

"На жаль, часто Дніпропетровщину сприймають виключно як промисловий регіон. Тоді як в області є чимало цікавих, але маловідомих куточків"

На Дніпропетровщині, щоб популяризувати внутрішні мандрівки, ініціювали проєкт «Туристичні магніти Дніпропетровщини». Його мета – відшукати найцікавіші місця регіону.

Про це повідомили в департаменті економічного розвитку Дніпропетровської ОДА, передає Укрінформ.

«На жаль, часто Дніпропетровщину сприймають виключно як промисловий регіон. Тоді як в області є чимало цікавих, але маловідомих куточків. Щоб популяризувати туристичний потенціал нашого краю, втілюємо проєкт «Туристичні магніти Дніпропетровщини». Усі райони області вже надіслали інформацію про свої «перлинки» – нині ретельно відбираємо матеріали та відвідуємо такі місця особисто. Хочемо подивитися на них і як фахівці, і як туристи, та зрозуміти, чи буде цікаво там побувати гостям регіону», – зазначили в департаменті.

Передбачається, що загалом визначать близько 10 «переможців». Серед критеріїв для відбору – транспортна доступність та наявність мінімальної інфраструктури для туристів.

За результатами проєкту планують створити туристичну карту, де розмістять інформацію про найцікавіші «туристичні магніти» області.

Нагадаємо, що у Віжомлі, що на Львівщині, працюють над створенням Центру збереження яворівської забавки та розпису.